علق مسؤول في "حزب الله" للجديد على اللقاء اللبناني - الاسرائيلي في واشنطن بالقول:" لم نكن نتوقع أن يعطي أية نتائج فنتنياهو لم يقبل بهذا المسار إلا للتشويش على مسار إسلام آباد. و مبدأ التفاوض بالنسبة لنا مرفوض فكيف بالمباشر؟ "



وأضاف:" الصورة مؤلمة ومخزية وقُدّمت بالمجان خاصة أننا نشاهدها ونحن نقتل . السلطة اللبنانية مدعوة إلى موقف وطني للوصول الى معادلة تحرر الارض وتعيد الاسرى وتوقف العدوان وتخرج العدو ."



وختم:" العدو لا يلتزم بأي ضمانات وطالما استمر بإطلاق النار على أي بقعة جغرافية من لبنان فنحن مستمرون بالمقاومة. حتى لو تم إعلان وقف اطلاق النار فإن حزب الله لن يقبل بالعودة إلى قواعد ما بعد اتفاق تشرين أو ما سبق الثاني من آذار."