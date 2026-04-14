هكذا علق مسؤول في " الحزب" على إجتماع واشنطن!
14 April 2026
2 mins ago
source: tayyar.org
علق مسؤول في "حزب الله" للجديد على اللقاء اللبناني - الاسرائيلي في واشنطن بالقول:" لم نكن نتوقع أن يعطي أية نتائج فنتنياهو لم يقبل بهذا المسار إلا للتشويش على مسار إسلام آباد. و مبدأ التفاوض بالنسبة لنا مرفوض فكيف بالمباشر؟ "
وأضاف:" الصورة مؤلمة ومخزية وقُدّمت بالمجان خاصة أننا نشاهدها ونحن نقتل . السلطة اللبنانية مدعوة إلى موقف وطني للوصول الى معادلة تحرر الارض وتعيد الاسرى وتوقف العدوان وتخرج العدو ."
وختم:" العدو لا يلتزم بأي ضمانات وطالما استمر بإطلاق النار على أي بقعة جغرافية من لبنان فنحن مستمرون بالمقاومة. حتى لو تم إعلان وقف اطلاق النار فإن حزب الله لن يقبل بالعودة إلى قواعد ما بعد اتفاق تشرين أو ما سبق الثاني من آذار."
Just in
21 :01
السفير الاسرائيلي بعد المحادثات في واشنطن:
- أمن المدنيين ليس للتفاوض
- البلدان متفقان على "تحرير لبنان من حزب الله"
- حزب الله في أضعف حالاته وحكومة لبنان لم تستجب لموقفه الرافض للتفاوض
- متفقون مع الجانب اللبناني على تحريره من قوات احتلال ايرانية
20 :52
مراسل الجديد من واشنطن نقلاً عن مصادر في الخارجية الأميركية: روبيو أعلن أنه لا يمكن السماح لأي نشاط عسكري لحزب الله في لبنان بعد الآن
20 :47
مراسل الجديد: إصابات نتيجة غارة استهدفت سيارة في صور
20 :40
ذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ"الشرق" أن "ترامب أكد أن لا رابط بين المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد والمحادثات بين إسرائيل ولبنان"
20 :30
مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: وافقنا على تخصيص 58.8 مليون دولار لمساعدة النازحين اللبنانيين
20 :29
أكسيوس: انتهاء الاجتماع التحضيري بين لبنان واسرائيل في واشنطن
"لبنان القوي": وجّهنا سؤالاً للحكومة حول سياساتها في ظل الحرب ونقف إلى جانب البابا في رفض الحروب
شو الوضع؟ الوضع اللبناني بين مطرقة الحرب وسندان المفاوضات في واشنطن
17 دولة بينها فرنسا وبريطانيا دعت إسرائيل ولبنان الى "انتهاز فرصة مفاوضات السلام"
هذا ما قاله وفيق صفا عن مفاوضات واشنطن... وماذا كشف عن "الأربعاء الأسود"؟
غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في قضاءي بنت جبيل ومرجعيون وسط مواجهات عنيفة!
EXCLUSIVE
خاص - لبنان المتلقّي: أزمة دور في زمن التسويات!
إعلام إسرائيلي: في بنت جبيل.. إعتقال عناصر من "الحزب"
إليكم الحصيلة الأوّلية لغارات في صور ومحيطها..
بالفيديو: دمار هائل في جويّا
استعدّوا... الحرارة غدًا تتخطّى معدلاتها بحدود الـ 5 درجات!
حول مفاوضات لبنان وإسرائيل اليوم... هذا ما كشفته مصادر قصر بعبدا!
بعد أنباء عن حذف أسماء قرى لبنانية في "أبل مابس"... كيف علّقت آبل؟
وفود من "التيار" سلمت معوض والمطرانين كورية ومراد "مقترح حماية لبنان"
هدوء حذر في بنت جبيل بعد ليلة عنيفة!
البطريركية المارونية استنكرت كل تعرّضٍ أو إساءةٍ تمسّ مقام وقدسية البابا: لم يكن يومًا إلا رسول محبّة وحامل رجاء ومدافعًا شرسًا عن كرامة الإنسان
EXCLUSIVE
خاص - مسؤول غربي مُتشائِم: لم تنضُج ظروف وقف النار!
مجزرة جديدة... 3 شهداء وجريح من عائلة واحدة!
بالفيديو: دمار هائل في المنازل وشبكات الكهرباء في صور
ماذا حصل في شبعا؟
جدول جديد للمحروقات.. اليكم الاسعار
ترامب: نميل للذهاب إلى مفاوضات في باكستان خلال اليومين القادمين
صورة تذكارية تجمع الوفدين اللبناني والإسرائيلي قبيل انطلاق الاجتماع!
تذكرة بمليون جنيه.. حفل عمرو دياب يثير جدلاً في مصر
كاسحات ألغام أميركية تتجه إلى الشرق الأوسط
رئيسة وزراء إيطاليا: تصريحات ترامب بشأن البابا غير مقبولة
