شو الوضع؟ الوضع اللبناني بين مطرقة الحرب وسندان المفاوضات في واشنطن
14 April 2026
18 secs ago
source: tayyar.org
في الشكل، عكست الصورة الجامعة للمفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين، ما يُراد للبنان في المستقبل القريب. لكن في العمق، دخل لبنان في أدق المراحل السياسية والعسكرية خطورةً. فبين مطرقة استمرار الحرب وسندان بدء المفاوضات بجس نبض في واشنطن، يتزايد الإنقسام اللبناني حول كل شيء. فلا الحرب وقرارها متفقان عليهما، ولا أيضاً التفاوض ولا شكله ولا حدوده. الدولة اللبنانية تقول إنها الفرصة الوحيدة ولا خيار غيره، فيرد "الحزب" وأمينه العام ومسؤولوه بالرفض شكلاً ومضموناً. على أن المطلوب لبنانياً واحدٌ، أقله لدى الشعب، وهو وقف إطلاق النار، والإعتداءات الوحشية، والإرهاب النفسي عبر موجات جدار الصوت، كي تكون للمفاوضات نتيجة عملية. لكن هذه المطالب، هي ما ترفضها إسرائيل، ما يجعل المفاوضات أقله حتى الساعة، "طبخةَ بحصٍ".
في هذا الوقت، اكتسبت مفاوضات واشنطن بين سفيري لبنان وإسرائيل رعايةً أميركية عبر حضور وزير الخارجية مارك روبيو. لكن الشروط الإسرائيلية، تلقي بثقلها على المفاوض اللبناني، كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر لجهة تمسك تل أبيب تريد ب"السلام والتطبيع" مع بيروت.
وفي الردود السياسية، أعلن عضو المجلس السياسي في حزب الله وفيق صفا رفض أي نتائج للمفاوضات مع إسرائيل، قائلاً: "هذه مفاوضات لسنا ملزمين بها ولا تعنينا".
ميدانياً، تواصلت الإشتباكات في بنت جبيل على الرغم من تمركز جيش الإحتلال في أحياء عدة منها. وفي وقت نفذت الطائرات جدار صوت عنيف فوق زحلة والبقاع ليل الإثنين، تواصل استهداف البلدات والمدن الجنوبية، وصولاً إلى أطراف البقاع الغربي. وفي المقابل أعلن حزب الله أنه يواصل التجمعات الإسرائيلية في لبنان والمدنو المستوطنات الإسرائيلية، بالصواريخ.
أما على الخط الإيراني – الأميركي، وعلى الرغم من التوتر الناتج عن حصار مضيق هرمز، فمن المتوقع بدء جولة محادثات جديدة هذا الأسبوع في إسلام آباد.
Just in
19 :36
غارات على عين بعال وأطراف نهر الليطاني - القاسمية وديركيفا
19 :32
"الجيش الإسرائيلي": حزب الله أطلق نحو 130 صاروخا من قرية عدشيت على قواتنا جنوبي لبنان وعلى كريات شمونة
19 :31
الجديد: الوزير علي حسن خليل غادر الى الرياض موفداً من الرئيس نبيه بري
19 :18
حزب الله: استهدفنا مستوطنتي أفيفيم ويرؤون ومرابض مدفعية العدو شمال مستوطنة بيت هعميك
19 :09
ترامب: نميل للذهاب إلى مفاوضات في باكستان خلال اليومين القادمين تتمة
19 :06
غارة إسرائيلية على بلدة حانين بقضاء بنت جبيل
