17 دولة بينها فرنسا وبريطانيا دعت إسرائيل ولبنان الى "انتهاز فرصة مفاوضات السلام"
14 April 2026
3 secs ago
source: tayyar.org
دعت 17 دولة بينها فرنسا والمملكة المتحدة، "لبنان واسرائيل الى "انتهاز فرصة" مفاوضات السلام المباشرة" التي تعقد بينهما في وقت لاحق اليوم في واشنطن برعاية أميركية.
واعلنت هذه الدول في بيان مشترك، انها "ترحب بمبادرة الرئيس اللبناني جوزاف عون لجهة البدء بمفاوضات مباشرة مع اسرائيل، وبموافقة اسرائيل على مباشرة هذه المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة. وندعو الجانبين الى انتهاز هذه الفرصة".
والدول التي وقعت البيان، إضافة الى فرنسا والمملكة المتحدة، هي استراليا وبلجيكا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وفنلندا واليونان وايسلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنروج والبرتغال وسلوفينيا واسبانيا والسويد.
واشارت الدول الموقعة الى أن "استمرار الحرب في لبنان يعرض احتواء التصعيد الراهن في المنطقة للخطر، وهو أمر رحبنا به وينبغي ان يحترمه جميع الاطراف في شكل تام".
ودان الموقعون "بأشد العبارات هجمات حزب الله على اسرائيل والهجمات الاسرائيلية الواسعة النطاق التي شنت على لبنان يوم الثامن من نيسان واسفرت بحسب آخر معلومات السلطات اللبنانية عن مقتل اكثر من 350 شخصا وإصابة اكثر من ألف آخرين".
Just in
19 :36
غارات على عين بعال وأطراف نهر الليطاني - القاسمية وديركيفا
19 :32
"الجيش الإسرائيلي": حزب الله أطلق نحو 130 صاروخا من قرية عدشيت على قواتنا جنوبي لبنان وعلى كريات شمونة
19 :31
الجديد: الوزير علي حسن خليل غادر الى الرياض موفداً من الرئيس نبيه بري
19 :18
حزب الله: استهدفنا مستوطنتي أفيفيم ويرؤون ومرابض مدفعية العدو شمال مستوطنة بيت هعميك
19 :09
ترامب: نميل للذهاب إلى مفاوضات في باكستان خلال اليومين القادمين تتمة
19 :06
غارة إسرائيلية على بلدة حانين بقضاء بنت جبيل
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
