دعت 17 دولة بينها فرنسا والمملكة المتحدة، "لبنان واسرائيل الى "انتهاز فرصة" مفاوضات السلام المباشرة" التي تعقد بينهما في وقت لاحق اليوم في واشنطن برعاية أميركية.



واعلنت هذه الدول في بيان مشترك، انها "ترحب بمبادرة الرئيس اللبناني جوزاف عون لجهة البدء بمفاوضات مباشرة مع اسرائيل، وبموافقة اسرائيل على مباشرة هذه المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة. وندعو الجانبين الى انتهاز هذه الفرصة".



والدول التي وقعت البيان، إضافة الى فرنسا والمملكة المتحدة، هي استراليا وبلجيكا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وفنلندا واليونان وايسلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنروج والبرتغال وسلوفينيا واسبانيا والسويد.



واشارت الدول الموقعة الى أن "استمرار الحرب في لبنان يعرض احتواء التصعيد الراهن في المنطقة للخطر، وهو أمر رحبنا به وينبغي ان يحترمه جميع الاطراف في شكل تام".



ودان الموقعون "بأشد العبارات هجمات حزب الله على اسرائيل والهجمات الاسرائيلية الواسعة النطاق التي شنت على لبنان يوم الثامن من نيسان واسفرت بحسب آخر معلومات السلطات اللبنانية عن مقتل اكثر من 350 شخصا وإصابة اكثر من ألف آخرين".