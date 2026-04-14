هذا ما قاله وفيق صفا عن مفاوضات واشنطن... وماذا كشف عن "الأربعاء الأسود"؟
14 April 2026
7 secs ago
source: tayyar.org
قال عضو المجلس السياسي في "حزب الله" وفيق صفا، إن الحزب لن يلتزم بأي اتفاقات قد تنتج عن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة، وهي مفاوضات يعارضها بشدة.
وجاء تصريح صفا، في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، عشية المحادثات المتوقع عقدها في واشنطن بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي لدى الولايات المتحدة.
وستكون هذه المرة الأولى منذ عقود التي يلتقي فيها موفدون من لبنان وإسرائيل، اللذين لا تربطهما علاقات ديبلوماسية، وجهاً لوجه في محادثات مباشرة.
وقال صفا لوكالة "أسوشيتد برس": "بالنسبة لنتائج هذا التفاوض بين لبنان والعدو الإسرائيلي، فنحن غير مهتمين بها إطلاقاً ولا تعنينا"، مضيفاً: "لسنا ملزمين بما يتفقون عليه".
وطالب "حزب الله" أمس بإلغاء المفاوضات المقرّرة اليوم الثلاثاء بين لبنان وإسرائيل، معتبراً على لسان أمينه العام نعيم قاسم أن مثل هذه المحادثات "عبثية".
المفاوضات سلاح ذو حدين
لبنان سعى إلى الاستئثار بقراره التفاوضي بعيداً من الاعتماد على إيران، وقد يستفيد إذا استمر التواصل الأميركي - الإيراني
وفيق صفا.
"الأربعاء الأسود"
يوم الأربعاء الماضي زعمت إسرائيل أن ضرباتها قتلت أكثر من 250 من مقاتلي حزب الله. ووفقاً لوزارة الصحة اللبنانية، كان من بين أكثر من 350 قتيلاً أكثر من 100 من النساء والأطفال.
لكن صفا قال: "لم يُقتل أي من مسؤولينا أو كوادرنا في بيروت. الذين قُتلوا في بيروت هم مدنيون بنسبة 100%". ولم ينفِ مقتل عناصر من الحزب خارج العاصمة اللبنانية.
وادّعت إسرائيل أنها قتلت سكرتير الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، وهو ابن شقيقه علي يوسف حرشي، إضافة إلى بعض القادة البارزين. وقال صفا إن سكرتير قاسم لم يُقتل، "لكن ربما أحد أقاربه قُتل".
وأكد أيضاً أنه أُصيب خلال حرب 2024 بين إسرائيل وحزب الله بعد استهدافه بضربتين إسرائيليتين في بيروت، "لكن الله كتب لي النجاة".
وقف إطلاق النار في بيروت
ورغم انتهاء المحادثات الأميركية-الإيرانية دون اتفاق، قال صفا إن حزب الله أُبلغ بأن إيران "تمكنت من الحصول على وقف للهجمات" في كامل النطاق الإداري للعاصمة اللبنانية بيروت، بما في ذلك ضاحيتها الجنوبية.
وقد توقفت الغارات الإسرائيلية على بيروت وضاحيتها الجنوبية منذ الأربعاء، لكن القتال العنيف استمر في جنوب لبنان.
وعن دخول الحزب في الحرب، قال صفا إن تحركات الحزب كانت استباقية لأن قيادته اعتقدت أن "إسرائيل كانت تستعد لمعركة ثانية مع لبنان" بهدف تدمير "حزب الله".
وأضاف أن ذلك كان "توقيتاً مناسباً لحزب الله... لإعادة بناء معادلة جديدة، واستعادة الردع ضد إسرائيل"، نافياً وجود أي اتفاق مسبق مع طهران لدخول الحرب إذا تعرّضت إيران لهجوم.
Just in
18 :04
انطلاق الاجتماع اللبناني الاسرائيلي في وزارة الخارجية الاميركية
18 :02
الرئيس عون: آمل أن يشكل الاجتماع في واشنطن مساء اليوم بداية لإنهاء معاناة اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً
18 :01
17 دولة بينها فرنسا وبريطانيا دعت إسرائيل ولبنان الى "انتهاز فرصة مفاوضات السلام" تتمة
17 :52
غارة اسرائيلية على بلدة مشغرة في البقاع الغربي
17 :49
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط مسيرات وصواريخ أطلقت من لبنان في مدينة نهاريا وأسفرت عن أضرار مادية
17 :39
ترامب: أوروبا في أمس الحاجة للطاقة ومع ذلك ترفض بريطانيا استغلال نفط بحر الشمال أحد أعظم الحقول في العالم
Other stories
غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في قضاءي بنت جبيل ومرجعيون وسط مواجهات عنيفة!
خاص - لبنان المتلقّي: أزمة دور في زمن التسويات!
إعلام إسرائيلي: في بنت جبيل.. إعتقال عناصر من "الحزب"
إليكم الحصيلة الأوّلية لغارات في صور ومحيطها..
بالفيديو: دمار هائل في جويّا
استعدّوا... الحرارة غدًا تتخطّى معدلاتها بحدود الـ 5 درجات!
حول مفاوضات لبنان وإسرائيل اليوم... هذا ما كشفته مصادر قصر بعبدا!
بعد أنباء عن حذف أسماء قرى لبنانية في "أبل مابس"... كيف علّقت آبل؟
وفود من "التيار" سلمت معوض والمطرانين كورية ومراد "مقترح حماية لبنان"
هدوء حذر في بنت جبيل بعد ليلة عنيفة!
البطريركية المارونية استنكرت كل تعرّضٍ أو إساءةٍ تمسّ مقام وقدسية البابا: لم يكن يومًا إلا رسول محبّة وحامل رجاء ومدافعًا شرسًا عن كرامة الإنسان
خاص - مسؤول غربي مُتشائِم: لم تنضُج ظروف وقف النار!
مجزرة جديدة... 3 شهداء وجريح من عائلة واحدة!
بالفيديو: دمار هائل في المنازل وشبكات الكهرباء في صور
ماذا حصل في شبعا؟
جدول جديد للمحروقات.. اليكم الاسعار
طرحٌ جديد في كواليس باكستان: إسرائيل تعود للتقسيمات في لبنان
ماذا ستتضمن المفاوضات بين لبنان واسرائيل؟ (أكسيوس)
مخاوف كبيرة جداً من اليوم التالي للمفاوضات..!
بري.. اذا كان رئيس الجمهورية قادرا على تامين وقف للنار “الاتكال على الله”
17 دولة بينها فرنسا وبريطانيا دعت إسرائيل ولبنان الى "انتهاز فرصة مفاوضات السلام"
تذكرة بمليون جنيه.. حفل عمرو دياب يثير جدلاً في مصر
كاسحات ألغام أميركية تتجه إلى الشرق الأوسط
رئيسة وزراء إيطاليا: تصريحات ترامب بشأن البابا غير مقبولة
انتخابات بيرو.. اتهامات بالتزوير وإعادة فتح مراكز اقتراع لتعثر التصويت
