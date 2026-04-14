خاص - لبنان المتلقّي: أزمة دور في زمن التسويات!
14 April 2026
source: tayyar.org
يُظهر المسار التفاوضي المحيط بلبنان تداخلاً معقّداً بين العوامل الإقليمية والدولية، حيث لم يعد القرار محصوراً بإرادة الأطراف المحلية بقدر ما بات رهينة تقاطعات أوسع. فالتشدد الأميركي في مقاربة الملفات المرتبطة بإيران ينعكس مباشرة على لبنان، خصوصاً مع محاولة فصله عن أي تسوية شاملة، مما يضعه أمام واقع أمني هشّ بلا مظلة تهدئة واضحة.
في المقابل، تواصل إسرائيل إدارة التصعيد بميزان دقيق، مع الإبقاء على ضغط عسكري مستمر يهدف إلى فرض وقائع ميدانية جديدة.
يضع هذا التوازن الهشّ لبنان في موقع المتلقّي أكثر منه شريكاً فاعلاً، خصوصاً في ظل غياب ضمانات دولية حقيقية لوقف إطلاق النار، واقتصار الاقتراحات على نوايا غير ملزمة. ومع تعثر أي تفاهم أميركي–إيراني، تتراجع فرص التهدئة، ويُترك الجنوب مفتوحاً على احتمالات التصعيد المتدرّج، بما يحمله من استنزاف طويل.
داخلياً، يكشف هذا الواقع محدودية القدرة الرسمية على التأثير في مسار الأحداث، مقابل تزايد الحاجة إلى مقاربة سيادية أكثر تماسكاً، تعيد صياغة موقع لبنان ضمن المعادلة الإقليمية، لا كمساحة نزاع بل كطرف قادر على فرض حد أدنى من الاستقرار وحماية مصالحه.
في هذا السياق، يشكّل انطلاق التفاوض اللبناني–الإسرائيلي المباشر اليوم الثلاثاء في واشنطن محطة مفصلية، باعتباره أول تواصل مباشر من هذا المستوى منذ عقود، وسط حرب مفتوحة وضغوط دولية متصاعدة. تعكس هذه المفاوضات، التي تُعقد برعاية أميركية وتركّز أساساً على وقف إطلاق النار وترتيبات أمنية أوسع، انتقال الصراع من الميدان إلى الطاولة، من دون أن تعني بالضرورة اقتراب الحل. إذ تبقى الهوة واسعة بين أهداف الطرفين، في ظل استمرار العمليات العسكرية ورفض قوى داخلية أساسية لأي مسار تفاوضي قبل تثبيت التهدئة، ما يجعل هذا المسار اختباراً جدياً لقدرة لبنان على تحويل اللحظة الديبلوماسية إلى فرصة فعلية لوقف الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.
Just in
14 :50
اللقاء اللبناني - الإسرائيليّ في واشنطن اليوم سيُعقد عند الساعة 6 بتوقيت بيروت
14 :47
وزير الماليّة ياسين جابر لـ"الجديد": اللقاء في واشنطن اليوم هو مفتاح لوقف إطلاق النار الذي هو أولويّة
14 :33
ماكرون: تحدثت مع كل من بزشكيان وترامب أمس ودعوت الجانبين لاستئناف المفاوضات وتجنب حدوث تصعيد جديد ومن المهم أن يحترم الجميع وقف إطلاق النار وأن يشمل لبنان
14 :29
"القناة 12" الإسرائيلية عن جدعون ساعر: لا خلافات كبيرة بين لبنان وإسرائيل وحزب الله هو المشكلة الوحيدة ويجب معالجتها
14 :24
وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر: حريصون على التّوصل إلى "سلام وتطبيع" للعلاقات مع لبنان
14 :14
المفوضية الأوروبية: قطاع الطيران الأوروبي قد يواجه نقصًا في إمدادات وقود الطائرات
