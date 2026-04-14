أفادت "القناة 14" الإسرائيلية أن"قوات لواء غيفعاتي التابعة للجيش الإسرائيلي اعتقلت 3 عناصر من حزب الله في بنت جبيل وأصيب أحدهم بجروح خطيرة فيما أصيب الآخران بجروح طفيفة وهم الآن في إسرائيل."

