أفاد رئيس طبابة قضاء صور في وزارة الصحةً الدكتور وسام غزال أن "الحصيلةً الاولية لغارات اليوم في صور ومنطقتها بلغت حتى الساعة:

4 شهداء و8 جرحى".

1- الشبريحا - صور : شهيد وثلاثة جرحى.

2- عيتيت : شهيد وثلاثة جرحى.

3- القليلة: شهيد وجريحان.

4- صديقين : شهيد.