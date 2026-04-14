استعدّوا... الحرارة غدًا تتخطّى معدلاتها بحدود الـ 5 درجات!
14 April 2026
4 secs ago
source: tayyar.org
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما اجمالا بسحب مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات، تنشط الرياح فتقارب سرعتها ال 60 كم/س و تكون محملة بطبقات من الغبار تؤدي الى سوء في الرؤية.
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة:
يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية دافئة محملة بالغبار مصدرها مصر، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية ويشتد تأثيرها يوم الخميس بحيث تلامس ال30 درجة مع أجواء عابقة، تنحسر اعتبارا من ظهر يوم الجمعة وتتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا ، مما يؤدي الى طقس متقلب مع هطول أمطار موحلة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13و 23 وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلثاء:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر جنوب البلاد فتقارب ال 50 كم/س وتكون محملة بطبقات من الغبار.
الأربعاء:
غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات، تنشط الرياح فتقارب سرعتها ال 60 كم/س و تكون محملة بطبقات من الغبار تؤدي الى سوء في الرؤية.
الخميس:
غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع اجواء عابقة ومغبرة ، تؤدي الى سوء في الرؤية، تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال 60 كم/س . تبقى درجات الحرارة مرتفعة بحيث تلامس ال30 درجة على الساحل، تتكاثف الغيوم اعتبارا من المساء وتهطل أمطار موحلة في المناطق الداخلية والجنوبية.
الجمعة:
غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وبقاء درجات الحرارة مرتفعة خلال النهار مع طبقات من الغبار، ترتفع نسبة الرطوبة مع أجواء عابقة تؤدي الى رؤية سيئة، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم، تهطل أمطار متفرقة وموحلة مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا فتصل سرعتها الى 70كلم/س ويرتفع معها موج البحر.
-الحرارة على الساحل من 19 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 9 الى 25 درجة ، في الداخل من 9 الى 26 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 35 كم/س، تنشط بعد الظهر لحدود 50 كم/س بخاصة جنوب البلاد.
-الانقشاع: جيد.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 55 % .
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,09
-ساعة غروب الشمس: 19,09
Just in
13 :26
هيئة البث الإسرائيلية:
- إسرائيل تؤكد مجدداً عزمها إجراء مفاوضات مع لبنان تحت النار
- الجيش يتمركز حالياً داخل جنوب لبنان ما بين 7 و10 كلم من الحدود في خطوط مضادة للدروع
- الجيش يستعد لاحتمال البقاء لفترة طويلة في المنطقة الأمنية الجديدة جنوبي لبنان
13 :12
"القناة 14" الإسرائيلية: قوات لواء غيفعاتي التابعة للجيش الإسرائيلي اعتقلت 3 عناصر من حزب الله في بنت جبيل وأصيب أحدهم بجروح خطيرة فيما أصيب الآخران بجروح طفيفة وهم الآن في إسرائيل بانتظار تسليمهم للتحقيق
13 :04
حول مفاوضات لبنان وإسرائيل اليوم... هذا ما كشفته مصادر قصر بعبدا! تتمة
12 :52
الرئاسة الفرنسيّة: فرنسا وبريطانيا تترأسان الجمعة مؤتمرًا عبر الفيديو بشأن مضيق هرمز
12 :50
الوكالة الوطنية: استهدفت مسيرة بلدة جويا في قضاء صور وأخرى بلدة قبريخا في قضاء مرجعيون
12 :43
بعد أنباء عن حذف أسماء قرى لبنانية في "أبل مابس"... كيف علّقت آبل؟ (المدن) تتمة
