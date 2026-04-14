التقى وفدٌ من التيار الوطني الحر ضم النائب سيزار أبي خليل والمستشار السياسي لرئيس التيار أنطوان قسطنطين رئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوض، وسلمه "مقترح حماية لبنان".

وشكّل اللقاء فرصة لتبادل صريح لوجهات النظر، والتأكيد على ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان



الى ذلك التقى وفدٌ من التيار مطران بيروت للسريان الأرثوذوكس دانيال كورية وسلمه مقترح حماية لبنان.

و ضم الوفد النائب ادغار طرابلسي، الوزير السابق غابي ليون، المحاميين ريما سليمان من قسم العلاقات الروحية ورمزي دسوم من قسم العلاقات السياسية

الى ذلك سلم وفد من التيار النائب البطريركي لأبرشية بيروت للسريان الكاثوليك المطران شارل مراد مقترح حماية لبنان. وضم الوفد الوزير السابق غابي ليون، روني جدعون من قسم العلاقات الروحية، المحاميين ريما سليمان ورمزي دسوم.