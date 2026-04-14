هدوء حذر في بنت جبيل بعد ليلة عنيفة!
14 April 2026
3 secs ago
source: tayyar.org
تعرّضت مدينة بنت جبيل جنوب لبنان لقصف إسرائيلي مركّز وغارات كثيفة خلال ساعات فجر اليوم الثلاثاء.
وقد تراجعت حدّة الاشتباكات منذ التاسعة صباحاً بعد ليلة من المواجهات العنيفة، إذ يسيطر الهدوء الحذر على المدينة منذ التاسعة صباحاً.
Just in
13 :26
هيئة البث الإسرائيلية:
- إسرائيل تؤكد مجدداً عزمها إجراء مفاوضات مع لبنان تحت النار
- الجيش يتمركز حالياً داخل جنوب لبنان ما بين 7 و10 كلم من الحدود في خطوط مضادة للدروع
- الجيش يستعد لاحتمال البقاء لفترة طويلة في المنطقة الأمنية الجديدة جنوبي لبنان
13 :12
"القناة 14" الإسرائيلية: قوات لواء غيفعاتي التابعة للجيش الإسرائيلي اعتقلت 3 عناصر من حزب الله في بنت جبيل وأصيب أحدهم بجروح خطيرة فيما أصيب الآخران بجروح طفيفة وهم الآن في إسرائيل بانتظار تسليمهم للتحقيق
13 :11
استعدّوا... الحرارة غدًا تتخطّى معدلاتها بحدود الـ 5 درجات! تتمة
13 :04
حول مفاوضات لبنان وإسرائيل اليوم... هذا ما كشفته مصادر قصر بعبدا! تتمة
12 :52
الرئاسة الفرنسيّة: فرنسا وبريطانيا تترأسان الجمعة مؤتمرًا عبر الفيديو بشأن مضيق هرمز
12 :50
الوكالة الوطنية: استهدفت مسيرة بلدة جويا في قضاء صور وأخرى بلدة قبريخا في قضاء مرجعيون
Other stories
البطريركية المارونية استنكرت كل تعرّضٍ أو إساءةٍ تمسّ مقام وقدسية البابا: لم يكن يومًا إلا رسول محبّة وحامل رجاء ومدافعًا شرسًا عن كرامة الإنسان
EXCLUSIVE
خاص - مسؤول غربي مُتشائِم: لم تنضُج ظروف وقف النار!
مجزرة جديدة... 3 شهداء وجريح من عائلة واحدة!
بالفيديو: دمار هائل في المنازل وشبكات الكهرباء في صور
ماذا حصل في شبعا؟
جدول جديد للمحروقات.. اليكم الاسعار
طرحٌ جديد في كواليس باكستان: إسرائيل تعود للتقسيمات في لبنان
ماذا ستتضمن المفاوضات بين لبنان واسرائيل؟ (أكسيوس)
مخاوف كبيرة جداً من اليوم التالي للمفاوضات..!
بري.. اذا كان رئيس الجمهورية قادرا على تامين وقف للنار “الاتكال على الله”
الشروط الإسرائيلية ستكون قاسية جداً: تقسيم لبنان إلى ثلاث مناطق؟!
تعليمات من الرئيس عون.. والمدة 10 دقائق؟
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 نيسان 2026
ضمانات أميركية بعدم تكرار استهداف إسرائيل لبيروت
لبنان يذهب إلى افتتاح المفاوضات... فيما تذهب إسرائيل إليها برفض وقف النار
وقف النار مفتاح مفاوضات بيروت وتل أبيب بقبرص
مصدر للميادين: تعديل موعد اللقاء اللبناني–الإسرائيلي إفساحاً بالمجال لمشاركة روبيو
أمن الحدود وسيادة لبنان على طاولة المحادثات مع إسرائيل
" يدور الحديث عن طائرة.." هذا ما كشفته قناة " كان " الإسرائيلية!
عشية المفاوضات .. هذا ما اعلنه الشيخ قاسم!
منسقية الأمم المتحدة في السودان: البلاد تشهد أوضاعا تشمل العنف الجنسي والنزوح القسري والقتل الجماعي
14 April 2026
استعدّوا... الحرارة غدًا تتخطّى معدلاتها بحدود الـ 5 درجات!
14 April 2026
حول مفاوضات لبنان وإسرائيل اليوم... هذا ما كشفته مصادر قصر بعبدا!
14 April 2026
لوفتهانزا تتأهب لأزمة وقود طائرات وتبحث تقليص أسطولها
14 April 2026
بعد أنباء عن حذف أسماء قرى لبنانية في "أبل مابس"... كيف علّقت آبل؟
14 April 2026
-
ما علاقة السكر بالقلق والتوتر؟
14 April 2026
-
وفود من "التيار" سلمت معوض والمطرانين كورية ومراد "مقترح حماية لبنان"
14 April 2026
-
البطريركية المارونية استنكرت كل تعرّضٍ أو إساءةٍ تمسّ مقام وقدسية البابا: لم يكن يومًا إلا رسول محبّة وحامل رجاء ومدافعًا شرسًا عن كرامة الإنسان
14 April 2026
-
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صواريخ جديدة
14 April 2026
-
الأرجنتين تبدأ محاكمة جديدة بشأن وفاة مارادونا
14 April 2026