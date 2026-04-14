تعرّضت مدينة بنت جبيل جنوب لبنان لقصف إسرائيلي مركّز وغارات كثيفة خلال ساعات فجر اليوم الثلاثاء.



وقد تراجعت حدّة الاشتباكات منذ التاسعة صباحاً بعد ليلة من المواجهات العنيفة، إذ يسيطر الهدوء الحذر على المدينة منذ التاسعة صباحاً.