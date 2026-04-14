البطريركية المارونية استنكرت كل تعرّضٍ أو إساءةٍ تمسّ مقام وقدسية البابا: لم يكن يومًا إلا رسول محبّة وحامل رجاء ومدافعًا شرسًا عن كرامة الإنسان
14 April 2026
11 secs ago
source: tayyar.org
أصدر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بيانًا بعنوان "قداسة البابا لاون، رسول محبة وسلام"، تلاه أمين سر البطريركية العام الأب فادي تابت قال فيه:
"تستنكر البطريركية المارونية، أشدّ الاستنكار، كلّ تعرّضٍ أو إساءةٍ تمسّ مقام وقدسية الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر، الذي يمثّل صوت الكنيسة الكاثوليكية وصوت الضمير الإنساني الحيّ، والداعي الدائم إلى إحقاق الحقّ، وترسيخ العدالة، وبناء السلام بين الشعوب.
إنّ ما صدر من تطاولٍ غير مقبول، يتنافى مع أبسط قواعد الاحترام الواجب للمرجعية العليا في الكنيسة والناطق باسمها، ويشكّل إساءةً لكل فرد مسيحي عامّةً وكاثوليكي خاصّةً، ومساسًا بالقيم الإنسانية التي تجمع ولا تفرّق، وتبني ولا تهدم. فالبابا، في مواقفه وتعاليمه، لم يكن يومًا إلا رسول محبّة، وحامل رجاء، ومدافعًا شرسًا عن كرامة الإنسان، ولا سيّما في عالمٍ يرزح تحت ثقل الحروب والنزاعات.
وتؤكّد البطريركية وقوفها الكامل إلى جانب قداسة البابا، الذي كان وما زال نصيرًا صادقًا للبنان، يحمل قضيته في قلبه، ويرفع صوته في المحافل الدولية داعيًا إلى حمايته، وصون رسالته، والحفاظ على تعدديته الفريدة. كما أن نداءاته المتكرّرة لوقف الحروب، ورفض العنف، والدعوة إلى سلامٍ عادلٍ وشامل، تبقى بوصلة أخلاقية يجب أن يهتدي بها المجتمع الدولي.
إنّنا، في هذا الظرف الدقيق، نجدّد التزامنا بثقافة الحوار، والاحترام المتبادل، ونرفض كلّ خطابٍ تحريضي أو إقصائي، أياً يكن مصدره. كما ندعو إلى وقف سباق التسلّح، واعتماد لغة الحكمة والعقل، لما فيه خير الإنسان وصون كرامته.
نسأل الله أن يحفظ قداسة البابا في رسالته، ويبارك جهوده في سبيل نشر السلام، وأن يلهم العالم قادةً يسلكون دروب العدالة والمصالحة".
Just in
13 :26
هيئة البث الإسرائيلية:
- إسرائيل تؤكد مجدداً عزمها إجراء مفاوضات مع لبنان تحت النار
- الجيش يتمركز حالياً داخل جنوب لبنان ما بين 7 و10 كلم من الحدود في خطوط مضادة للدروع
- الجيش يستعد لاحتمال البقاء لفترة طويلة في المنطقة الأمنية الجديدة جنوبي لبنان
13 :12
"القناة 14" الإسرائيلية: قوات لواء غيفعاتي التابعة للجيش الإسرائيلي اعتقلت 3 عناصر من حزب الله في بنت جبيل وأصيب أحدهم بجروح خطيرة فيما أصيب الآخران بجروح طفيفة وهم الآن في إسرائيل بانتظار تسليمهم للتحقيق
13 :11
استعدّوا... الحرارة غدًا تتخطّى معدلاتها بحدود الـ 5 درجات! تتمة
13 :04
حول مفاوضات لبنان وإسرائيل اليوم... هذا ما كشفته مصادر قصر بعبدا! تتمة
12 :52
الرئاسة الفرنسيّة: فرنسا وبريطانيا تترأسان الجمعة مؤتمرًا عبر الفيديو بشأن مضيق هرمز
12 :50
الوكالة الوطنية: استهدفت مسيرة بلدة جويا في قضاء صور وأخرى بلدة قبريخا في قضاء مرجعيون
خاص - مسؤول غربي مُتشائِم: لم تنضُج ظروف وقف النار!
مجزرة جديدة... 3 شهداء وجريح من عائلة واحدة!
بالفيديو: دمار هائل في المنازل وشبكات الكهرباء في صور
ماذا حصل في شبعا؟
جدول جديد للمحروقات.. اليكم الاسعار
طرحٌ جديد في كواليس باكستان: إسرائيل تعود للتقسيمات في لبنان
ماذا ستتضمن المفاوضات بين لبنان واسرائيل؟ (أكسيوس)
مخاوف كبيرة جداً من اليوم التالي للمفاوضات..!
بري.. اذا كان رئيس الجمهورية قادرا على تامين وقف للنار "الاتكال على الله"
الشروط الإسرائيلية ستكون قاسية جداً: تقسيم لبنان إلى ثلاث مناطق؟!
تعليمات من الرئيس عون.. والمدة 10 دقائق؟
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 نيسان 2026
ضمانات أميركية بعدم تكرار استهداف إسرائيل لبيروت
لبنان يذهب إلى افتتاح المفاوضات... فيما تذهب إسرائيل إليها برفض وقف النار
وقف النار مفتاح مفاوضات بيروت وتل أبيب بقبرص
مصدر للميادين: تعديل موعد اللقاء اللبناني–الإسرائيلي إفساحاً بالمجال لمشاركة روبيو
أمن الحدود وسيادة لبنان على طاولة المحادثات مع إسرائيل
" يدور الحديث عن طائرة.." هذا ما كشفته قناة " كان " الإسرائيلية!
عشية المفاوضات .. هذا ما اعلنه الشيخ قاسم!
الجيش: توقيف مواطنين لحيازتهم أسلحة حربية ومخدرات
