عبّر أحد المسؤولين الغربيين في لبنان عن تشاؤمِه حيال نتائج الجلسة الأولى للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، مستبعداً أن تُفضي الى اتفاق على وقفٍ كامل وشامل لإطلاق النار، مبدياً اعتقاده أن ظروف وقف إطلاق النار لم تنضج بعد، لاسيما وأن إسرائيل مُنِحَت فرصة أميركية لاستكمال تنفيذ مشروعها العسكري والأمني في جنوب الليطاني لفرض كامل للأمن في شمال إسرائيل قبل وقف النار. لكن المسؤول لفت الى إمكانية نجاح الضغوط الأميركية - الدولية على حكومة نتانياهو بإرساء هدنة مؤقتة وجزئية مرتبطة بنتائج المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين المهلة التي حددها ترامب للتفاوض مع إيران.