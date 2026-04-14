أدت الغارة التي شنّها الطيران الحربي الإسرائيلية على عدد من المباني السكنية في وسط حوش- صور، الى أضرار جسيمة في المنازل وشبكات الكهرباء والمحال التجارية. وقد هرعت سيارات من الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الاستهداف.

مشاهد من مكان الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت منطقة الحوش في صور pic.twitter.com/a2IPnWtZeK — tayyar.org (@tayyar_org) April 14, 2026