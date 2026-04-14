أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في حاصبيا، بأنه بعد كشف الأجهزة الأمنيَّة على الانفجار الذي وقع في "بيك آب" في شبعا، تبيَّن أنَّ الجيس الإسرائيلي فقد السيطرة على مسيّرة ما دفعه الى تفجيرها واندلاع النيران داخل "البيك آب".