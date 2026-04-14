صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:



بنزين 95 أوكتان: 2,386,000 (+10,000) ليرة لبنانية



بنزين 98 أوكتان: 2,427,000 (+10,000) ليرة لبنانية



المازوت: 2,495,000 (+53,000) ليرة لبنانية



الغاز : 1751.000 (-20000)

