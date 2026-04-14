منير الربيع -



فوق حصار هرمز، يتواصل الإصرار الأميركي الإيراني على التفاوض. وفوق استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان، خرج الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم متوجهاً إلى الدولة اللبنانية بضرورة إلغاء المفاوضات مع إسرائيل، ومعتبراً أن المسارات الدولية، ولا سيما الأميركية والإسرائيلية المفروضة على لبنان، ستؤدي إلى أزمة داخلية. يمكن لهذه المعادلة التي تتشابك إقليمياً ودولياً أن تكرس لبنان ساحة التفاوض بالنار، خصوصاً أن طهران تصر على ربط الملف اللبناني بها، بينما واشنطن وتل أبيب تعملان على فصله. لكن موقف قاسم كان واضحاً برفض أي اتفاق سيتم الوصول إليه في أي مفاوضات لبنانية إسرائيلية، وهذا ما يعني مواصلة القتال وربطه بما سيجري على الجبهة الإيرانية.







الرسوم في هرمز



في إيران، يتضح أكثر فأكثر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد السيطرة على مضيق هرمز، مع ترك الباب مفتوحاً أمام الوصول إلى اتفاق مع إيران. والاتفاق يتجاوز مسألة وصول القوات الأميركية إلى المضيق والتمركز فيه، والبقاء هناك إلى فترة طويلة، حيث يمسك ترامب بأحد أهم المضائق والممرات العالمية، والأهم أنه سيمسك بالكمية الأكبر من النفط العالمي ويتحكم بها. وصحيح أنه يكرر مواقفه الرافضة للسماح لإيران بفرض رسوم على العبور في مضيق هرمز، لكنه قبل أيام قليلة قال إن من الممكن أن يفكر بفرض رسوم مشتركة مع الإيرانيين. هذه الرسوم قد تكون إحدى الصيغ التي تطلبها إيران كبدل عن التعويضات لإعادة الإعمار.







تقويمان سلبي وإيجابي



وفق ما تكشف مصادر ديبلوماسية عديدة، فإن المفاوضات غير المباشرة تجددت وتكثفت بقوة بين الإيرانيين والأميركيين. وتؤكد المصادر أن الوفد الإيراني كان مستعداً لتمديد فترة بقائه في باكستان لعقد جولة تفاوضية ثانية، لا سيما أنه بنى على مسار إيجابي للتفاوض على الرغم من الاختلاف حول نقاط أساسية، لكنه تفاجأ بإعلان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس المغادرة، وبأنه تعاطى مع نتيجة المفاوضات بسلبية مفرطة. بعدها تدخلت باكستان في محاولة للعمل على إعادة النقاش بالعروض والنقاط، فيما تكونت قناعة لدى الجهات الدولية المعنية بالتفاوض أن فانس سيكون مضطراً للذهاب إلى واشنطن ومناقشة ترامب حول مضامين التفاوض، وبعدها تتقرر الخطوة التالية، إضافة إلى قناعة أخرى بأن أي اتفاق سيتم الوصول إليه لا بد لترامب أن يعلن عنه بنفسه، لا أن يعطيه لأي طرف آخر.







في مقابل هذا التقييم الإيجابي لمسار التفاوض، كان هناك تقييم سلبي، من خلال استبعاد إمكانية الوصول إلى اتفاق وتفاهم، وأن ما يجري هو مناورة أميركية جديدة، هدفها الاستعداد لجولة جديدة من القتال، وجلب المزيد من المقاتلين والأسلحة، إضافة إلى السيطرة على مضيق هرمز، ومواصلة العمليات العسكرية للضغط على إيران ودفعها إلى تقديم تنازلات من خلال تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، وتدمير مصانع إنتاج الصواريخ وغيرها من الأهداف، وربما الوصول إلى تغيير النظام.







جولة تفاوض أخرى؟



مع إعلان ترامب عن حصار إيران ومنع العبور في هرمز، تكثفت الحركة الديبلوماسية، خصوصاً من قبل باكستان، السعودية، تركيا، ومصر، في محاولات لإعادة جدولة مواعيد التفاوض، وسط معلومات عن مساعٍ لعقد جولة تفاوضية يوم الخميس المقبل، قد تكون على مستوى خبراء ومستشارين، وليس بالضرورة على مستوى نائب الرئيس الأميركي، خصوصاً بعد العمل على تبادل مقترحات بين الجانبين الإيراني والأميركي. وفي هذا السياق، تأتي زيارة وزير خارجية مصر للولايات المتحدة، لا سيما أن مصر تسعى إلى لعب دور أكبر في وقف الحرب والوصول إلى تفاهم. كما أن القاهرة تطمح لأن تستضيف هي المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعد تحديد مواعيدها، استناداً إلى المبادرة التي قدمتها القاهرة سابقاً. وإلى جانب مصر تبرز مساع إيطالية وقبرصية، لاستضافة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وفي نظرة سريعة على هذه الدول كلها، فهي من ضمن الدول التي ترتبط بتحالفات نفطية مع إسرائيل ضمن تحالف دول شرق المتوسط.







مقترح أميركي



عملياً، لا تزال الأنظار متجهة إلى مسار التفاوض الإيراني الأميركي، وتكشف المصادر المتابعة أنَّ مقترحاً أميركياً وصل بعد مغادرة فانس إلى واشنطن، وهو المقترح الذي ردت عليه طهران عبر إسلام أباد:



النقطة الأولى: ينص المقترح على مطالبة أميركا لإيران بتعليق البرنامج النووي بالكامل لمدة عشرين سنة. لكن الإيرانيين يقولون إنَّ واشنطن وافقت في المفاوضات فعلاً على صيغة تقضي بالتعليق عشر سنوات، فيما هم أصروا على مدة أقصر، وتحدثوا عن ثلاث سنوات.



النقطة الثانية: يشير المقترح إلى الموافقة الأميركية على الإفراج عن الأرصدة المالية، ولكن بشرط أن تكون واشنطن هي الجهة المشرفة على آلية صرف هذه الأموال. وبحال كانت ستستخدم لإعادة الإعمار يفترض لشركات أميركية أن تنفذ ذلك وتكون مشرفة على كل عملية إعادة الإعمار.



النقطة الثالثة: يقدم المقترح فكرة دخول الولايات المتحدة الأميركية في مسعىً بين إيران وإسرائيل للوصول إلى تفاهم على وقف الحالة العدائية بما يضمن السلام والاستقرار في المنطقة.



يفترض أن تسلم إيران ردها على هذه المقترحات. ووفق ما تشير مصادر متابعة، فإنها تتمسك بمطلب وقف الحرب في المنطقة ككل. ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أنهم لن يتخلوا عن حلفائهم في المنطقة، وهذا ما يعمل وفقه حزب الله أيضاً، وهو ما أكده قاسم في خطابه، لجهة التكامل مع إيران ومطالبة الدولة اللبنانية بالاستفادة من موقع الحزب وتصحيح العلاقة مع السفارة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني. ويعني ذلك أن لبنان سيبقى ساحة اشتباك إيراني أميركي إسرائيلي في المرحلة المقبلة، حتى لو استكمل مسار وقف النار في إيران.







شروط قاسية



أمام هذه الوقائع، يدخل لبنان إلى جلسة المحادثات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، للمطالبة بوقف إطلاق النار قبل الدخول في المفاوضات، بينما إسرائيل ترفض ذلك، وترفع سقف شروطها لتجعل الدولة اللبنانية إلى جانبها في مسار مواجهة الحزب. وسيستند الإسرائيليون في ذلك إلى القرارات التي اتخذتها الدولة حول حصر سلاح حزب الله، وحظر نشاطه الأمني والعسكري. وسيشترط الإسرائيليون ضرورة بدء الجيش بالتحرك ضد الحزب كي يبدأوا بخفض التصعيد. في هذا السياق، تشير مصادر ديبلوماسية إلى أنَّ الشروط الإسرائيلية ستكون قاسية جداً في أيَّة مفاوضات لاحقاً، وهي مبنية على خطة كان قد وضعها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمير، وتنص على تقسيم لبنان إلى ثلاث مناطق:



الأولى: تمتد على مسافة 8 كلم في الجنوب وهي المنطقة التي يريدها الإسرائيليون لإقامة منطقة عازلة.



الثانية: تمتد على طول منطقة جنوب نهر الليطاني حيث ستكون منطقة عمليات عسكرية لتفكيك بنية حزب الله ونزع سلاحه كاملاً منها، ويمكن للإسرائيليين الانسحاب منها بعد انتهاء عملياتهم.



الثالثة: هي منطقة شمال الليطاني وكل لبنان، والشروط الإسرائيلية تنص على أن يعمل الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله كاملاً وتفكيكه، وأن لا ينسحب الإسرائيليون إلا مع تحقيق الجيش اللبناني لذلك، وعندها يمكن العمل على وضع جدول مرحلي للانسحاب وفق التقدم الذي يحرزه الجيش اللبناني في عملية نزع السلاح.







لا تبدو هذه الشروط قابلة للتحقيق حالياً، كما أنَّ أيَّة شروط أخرى لن يوافق عليها حزب الله في ضوء موقف نعيم قاسم، الذي يربط الموقف بتطورات الجبهة الإيرانية أو مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.



