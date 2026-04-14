نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قبيل الاجتماع في واشنطن والذي سيُعقد بين سفيري لبنان واسرائيل، أنه "نتيجةً مباشرةً لتصرفات حزب الله المتهورة، تُجري الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى، مفتوحة ومباشرة، وهي الأولى من نوعها منذ عام 1993، برعاية الولايات المتحدة".



وأضاف المسؤول أن "المحادثات ستتناول الحوار الجاري حول كيفية ضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل على المدى الطويل، ودعم عزم الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها وحياتها السياسية، إسرائيل في حالة حرب مع حزب الله، وليس مع لبنان، لذا لا يوجد ما يمنع البلدين من الحوار".

