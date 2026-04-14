أفادت مصادر ديبلوماسية لصحيفة المدن، إلى أنَّ "الشروط الإسرائيلية ستكون قاسية جداً في أيَّة مفاوضات مع لبنان لاحقاً، وهي مبنية على خطة كان قد وضعها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر"، وتنص على تقسيم لبنان إلى ثلاث مناطق:

الأولى: تمتد على مسافة 8 كلم في الجنوب وهي المنطقة التي يريدها الإسرائيليون لإقامة منطقة عازلة.

الثانية: تمتد على طول منطقة جنوب نهر الليطاني حيث ستكون منطقة عمليات عسكرية لتفكيك بنية حزب الله ونزع سلاحه كاملاً منها، ويمكن للإسرائيليين الانسحاب منها بعد انتهاء عملياتهم.



الثالثة: هي منطقة شمال الليطاني وكل لبنان، والشروط الإسرائيلية تنص على أن يعمل الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله كاملاً وتفكيكه، وألا ينسحب الإسرائيليون إلا مع تحقيق الجيش اللبناني لذلك، وعندها يمكن العمل على وضع جدول مرحلي للانسحاب وفق التقدم الذي يحرزه الجيش اللبناني في عملية نزع السلاح.

