

أفاد مراسل الميادين، نقلاً عن مصدر رسمي لبناني، بأن الاجتماع التحضيري للمفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي سيعقد في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت بيروت.



وأشار المصدر إلى أن تغيير موعد الاجتماع جاء بناءً على طلب أميركي، لإتاحة الفرصة لمشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.



وأكد المصدر أن لبنان سيطرح بنداً وحيداً على طاولة المفاوضات وهو "وقف إطلاق النار"، لافتاً إلى أنه في حال رفض الجانب الإسرائيلي هذا المطلب، فلن تبدأ أي جولات تفاوضية لاحقة.