مصدر للميادين: تعديل موعد اللقاء اللبناني–الإسرائيلي إفساحاً بالمجال لمشاركة روبيو
14 April 2026
10 secs ago
source: الميادين
أفاد مراسل الميادين، نقلاً عن مصدر رسمي لبناني، بأن الاجتماع التحضيري للمفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي سيعقد في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت بيروت.
وأشار المصدر إلى أن تغيير موعد الاجتماع جاء بناءً على طلب أميركي، لإتاحة الفرصة لمشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
وأكد المصدر أن لبنان سيطرح بنداً وحيداً على طاولة المفاوضات وهو "وقف إطلاق النار"، لافتاً إلى أنه في حال رفض الجانب الإسرائيلي هذا المطلب، فلن تبدأ أي جولات تفاوضية لاحقة.
Just in
05 :23
أمن الحدود وسيادة لبنان على طاولة المحادثات مع إسرائيل (سكاي نيوز عربية) تتمة
05 :17
"الأسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين: جولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران قد تعقد الخميس المقبل
23 :50
مصادر الـOTV: تقديم موعد الاجتماع التمهيدي بين لبنان واسرائيل ليعقد عند الساعة ١١ صباحا بتوقيت واشنطن
23 :47
عضو الفريق المرافق للوفد الإيراني في إسلام آباد محمد مرندي للميادين:
- طائرة الوفد الإيراني غيرت مسارها بعد التهديدات وحطت في مشهد ثم انتقل الوفد عبر القطار والسيارات إلى طهران
- الوفد الإيراني عاد من إسلام اباد بطريقة مختلفة بعد حصولنا على معلومات بشأن تعرضنا لاعتداء
- التحريض في صحيفة "واشنطن بوست" حينها على الوفد الإيراني كان رسالة واضحة له
- وصلتنا تهديدات مباشرة ومعلومات جدية تفيد بأن طائرة الوفد الإيراني إلى إسلام أباد قد تتعرض لهجوم
- كان لدى طهران معلومات بأن الوفد المفاوض سيتعرّض لاعتداءٍ واستهدافٍ أثناء عودته من إسلام آباد إلى طهران
23 :39
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعات للعدو بمحيط بنت جبيل ومركبا وعين إبل ورشاف جنوبي لبنان
23 :38
معلومات للـLBCI: تأكيد حضور وزير الخارحية الاميركي ماركو روبيو الاجتماع التحضيري بين لبنان واسرائيل لدقائق عدّة
EXCLUSIVE
EXCLUSIVE
05 :23
أمن الحدود وسيادة لبنان على طاولة المحادثات مع إسرائيل (سكاي نيوز عربية) تتمة
05 :17
"الأسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين: جولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران قد تعقد الخميس المقبل
23 :50
مصادر الـOTV: تقديم موعد الاجتماع التمهيدي بين لبنان واسرائيل ليعقد عند الساعة ١١ صباحا بتوقيت واشنطن
23 :47
عضو الفريق المرافق للوفد الإيراني في إسلام آباد محمد مرندي للميادين:
- طائرة الوفد الإيراني غيرت مسارها بعد التهديدات وحطت في مشهد ثم انتقل الوفد عبر القطار والسيارات إلى طهران
- الوفد الإيراني عاد من إسلام اباد بطريقة مختلفة بعد حصولنا على معلومات بشأن تعرضنا لاعتداء
- التحريض في صحيفة "واشنطن بوست" حينها على الوفد الإيراني كان رسالة واضحة له
- وصلتنا تهديدات مباشرة ومعلومات جدية تفيد بأن طائرة الوفد الإيراني إلى إسلام أباد قد تتعرض لهجوم
- كان لدى طهران معلومات بأن الوفد المفاوض سيتعرّض لاعتداءٍ واستهدافٍ أثناء عودته من إسلام آباد إلى طهران
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعات للعدو بمحيط بنت جبيل ومركبا وعين إبل ورشاف جنوبي لبنان
معلومات للـLBCI: تأكيد حضور وزير الخارحية الاميركي ماركو روبيو الاجتماع التحضيري بين لبنان واسرائيل لدقائق عدّة
14 April 2026
14 April 2026
-
14 April 2026
14 April 2026
-
14 April 2026
-
14 April 2026
-
14 April 2026
-
14 April 2026
-
13 April 2026
-
