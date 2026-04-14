



أفاد موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، نقلا عن مسؤول في الخارجية الأميركية، بأن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، ستبحث ضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل على المدى الطويل.



وقال المسؤول لـ"أكسيوس"، إن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستتناول كيفية دعم الحكومة اللبنانية في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها وحياتها السياسية.



وأضاف المسؤول أن المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان ستكون مفتوحة ومباشرة.



ووفق المسؤول فإن إسرائيل في حالة حرب مع حزب الله وليس مع لبنان.



وبحسب "أكسيوس"، فإن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيشارك في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان المقررة اليوم الثلاثاء.



ودعا الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، في كلمة له مساء الإثنين، الدولة اللبنانية إلى إلغاء التفاوض مع إسرائيل.



وصرّح قاسم بأنه "على الدولة اللبنانية في حالة العدوان أن تتصدى وأن تكلّف جيشها والقوى الأمنية لمواجهة العدو".



واعتبر أن "التفاوض مع إسرائيل إذعان واستسلام".