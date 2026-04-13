كشفت قناة "كان" الإسرائيلية ما يلي :



" للمرة الأولى: أطلق حزب الله طائرة مسيّرة (FPV) باتجاه كريات شمونة.



ويدور الحديث عن طائرة مقاومة للحرب الإلكترونية، يصعب اكتشافها، وتمتلك قدرة على المناورة داخل المباني.



هذه الطائرة قادرة على حمل 5 كغم من المواد المتفجرة، والوصول إلى مدى عشرات الكيلومترات. "