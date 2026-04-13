" يدور الحديث عن طائرة.." هذا ما كشفته قناة " كان " الإسرائيلية!
13 April 2026
31 secs ago
source: tayyar.org
كشفت قناة "كان" الإسرائيلية ما يلي :
" للمرة الأولى: أطلق حزب الله طائرة مسيّرة (FPV) باتجاه كريات شمونة.
ويدور الحديث عن طائرة مقاومة للحرب الإلكترونية، يصعب اكتشافها، وتمتلك قدرة على المناورة داخل المباني.
هذه الطائرة قادرة على حمل 5 كغم من المواد المتفجرة، والوصول إلى مدى عشرات الكيلومترات. "
Just in
23 :39
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعات للعدو بمحيط بنت جبيل ومركبا وعين إبل ورشاف جنوبي لبنان
23 :38
معلومات للـLBCI: تأكيد حضور وزير الخارحية الاميركي ماركو روبيو الاجتماع التحضيري بين لبنان واسرائيل لدقائق عدّة
23 :33
مسؤول بالبنتاغون: لدينا بالشرق الأوسط الحاملة لينكولن و11 مدمرة و3 سفن هجومية برمائية وسفينة قتال ساحلي
23 :25
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي إثر انقلاب مركبة “هامر” في جنوب لبنان
23 :19
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: الاجتماع بين سفير إسرائيل وسفيرة لبنان يعقد الثلاثاء 6 مساء بتوقيت واشنطن
23 :07
هبة نصر: وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو قد ينضم الى الاجتماع التحضيري لمفاوضات لبنان واسرائيل غدا
