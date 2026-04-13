اشار الأمين العام لحزب الله​ الشيخ ​نعيم قاسم،​ الى ان "هذا العدوان لا يراعي اي اعتبار انساني اخلاقي هو احتلال، صمدنا وصمد المقامون وسعبنا و​لبنان​ واستطعنا مع كل المقومات ان نصل الى ان توقع الدولة اتفاق غير مباشر مع العدو في تشرين الثاني 2024".

ولفت الشيخ قاسم في كلمة متلفزة، الى اننا "نواجه عدوانا وحشيا اسرائيليا أميركيا منذ بداية معركة أولي البأس، والاتفاق نص على توقف العدوان بشكل كامل والافراج عن الأسرى وبدء الإعمار، وقد تحملنا على مدى 15 شهرًا بعدم تطبيق اسرائيل لأي بند من الاتفاق".



واشار الى اننا "صبرنا ولم تتقدم الدبلوماسية خطوة واحدة رغم مئات الشهداء والجرحى، والوتيرة كانت واحجة استمرار العدوان على لبنان من العدو بدعم أميركي كامل".



واعلن بأننا "ردينا في التوقيت المناسب، ووجدنا ان هذا التوقيت هو المناسب للذهاب الى تطبيق الاتفاق، فاكتشف أن خطة عدوانية كبيرة جدا كانت معدة للبنان وحرمنا العدو من مفاجأتنا وإيقاع خسائر كبيرة جدا كانت ممكن أن تحصل. واوضح بان أهداف العدو واضحة تدمير القوة التي يتمتع بها لبنان تمهيدًا لإسرائيل الكبرى".



واردف الشيخ قاسم "للعلم كل لبنان مستهدف، لأن إسرائيل عندما تحتل جنوب لبنان يعني تحتل لبنان، وعندما تضغط وتوزع قتلها على الأراضي اللبناني يعني لبنان كله مستهدف". واعتبر بان المفروض في حالة العدوان ان تتصدى الدولة اللبنانية وتكلف جيشها والقوى لمواجهة العدوان.



واكد بأنه "يمكن تبرير عدم تصدي الدولة لضعفها وعدم قدرتها ولكن لا يمكن تبرير أن تكون الدولة أداة لإسرائيل من خلال الضغط واغتخاذ قرارات في الحكومة لإضعاف الوضع الداخلي في مواجهة العدوان. اضاف "صرحت إسرائيل بوضوح ومعها اميركا انهم يريدون تقوية الجيش لنزع سلاح حزب الله، وقتاله ويريدون من الدولة أن تلغى مؤسسات الحزب المتنوعة وإعدام وجود المقاومة وشعبها وكل من يؤيدها، يريدون دعم الجيش بمقدار ان يكون قادرا على قتال شعبه وهذا ما لا يمكن أن يفعله الجيش".



وتابع: "نحن نقاتل تحت هذا العنوان والشعار ونحن أصحاب حق ومعتدى علينا وعلى وطننا من قبل العدو الإسرائيلي الأميركي، وهذه ليس معركة أمن الشمال بل عدوان لالتهام لبانن وإبادة قوته وشعبه ومقاومته".



واضاف "يا فخامة الرئيس يضغطون عليك لمواجهة شعبك ونحن معا أبناء بلد واحد نبنيه معا ونؤسسه معا، يا دولة رئيس الحكومة ماذا قدم هؤلاء الذين يضغطون على لبنان منذ تشكيل حكومتم وكل مطالبهم أن تفجر الوضع الداخلي وأن يعطوا مببرات للعدو، فلنواجه العدوان معا وبعدها نتفاهم على المستقبل وكل شيء، وقرارنا في المقاومة أن لا نهدأ ولا نستسلم والميدان يتكلم".



واكد الامين العام لحزب الله رفض المفاوضات مع الكيان الغاصب، وهذه المفاوضات عبثية وتحتاج الى إحماع لبناني على تغيير البوصلة من عدم التفاوض الى التفاوض المباشر، وهذا جزء من سلسلة التنازلات المجانية التي قدمتها السلطة وتبين بالدليل العملي أنها تنازلات خاسرة ويذلوننا بها وتخسر حكومة وشعب لبنان. واضاف "انتم تقولون تريدون وقف إطلاق النار لكن هم ماذا يقولون وما هي الأوراق التي بين أيديكم".



وشدد على ان "هذا التفاوض إذعان واستسلام وندعو الى موقف بطولي لإلغاء هذا التفاوض وستركض الدول وراءكم وستؤسسون لاستخدام عوامل القوة في مواجهة العدو الإسرائيلي وإرغامه على تطبيق الاتفاقات، فليُطبَّق اتفاق تشرين الثاني، وكفى تنصّل السلطة من المقاومة واستعداءها، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه داعمة لها ومستفيدة من إمكاناتها".



وتابع "عجيب أمركم، والله لا تقاتلون ولا تتركون أحدًا يقاتل، ولا تتصدّون ولا تتركون أحدًا يتصدّى. اذهبوا وانظروا إلى العدو الإسرائيلي، الجميع يقاتل. يريدون الحفاظ على احتلالهم وتوسيع احتياطهم، ويستفيدون من كل جندي لديهم. ولفت الى ان السلطة مسؤولة عن السيادة والتحرير وحماية المواطنين، قولوا لنا ماذا فعلتم وماذا أنجزتم؟ على العكس، أنتم تُضيّعون، إن لم تستطيعوا، فإما أن تصمتوا أو دعونا نتعاون".



واكد بان المسار الوحيد الذي يحقق السيادة هو تطبيق الاتفاق، عبر إيقاف العدوان بشكل كامل، والانسحاب الفوري من جميع الأراضي، والإفراج عن الأسرى، وعودة الناس إلى قراهم ومدنهم حتى آخر بيت في الشريط الحدودي وحدود لبنان. واعتبر بانه يجب إعادة الإعمار بقرار رسمي ودعم دولي، وبمسؤولية من جميع الداعمين، وهذه النقاط الخمس يجب أن تُنفَّذ أولًا، ومن ثم نحن اللبنانيين نعرف كيف نتخذ القرارات.



وتابع الشيخ قاسم "يسأل البعض: إذا استمر العدوان، إلى متى نبقى؟ ونحن أمام خيارين: الاستسلام، وهذا لن يحصل، أو المواجهة، فليُفكّر المسؤولون في كيفية مواجهة العدوان بمختلف الوسائل". واعتبر بانه "إذا كان أحد يفكّر بالاستسلام، فليذهب ويستسلم وحده؛ نحن لن نستسلم، وسنبقى في الميدان حتى آخر نفس. سنواجه، ونريد الحق، ونقدّم نموذجًا للعالم بأن لبنان عصيّ بجيشه وشعبه ومقاومته على العدو، هم من يعتدون علينا، ولسنا نحن، وطالما تعمل السلطة على تسهيل العدوان، فإنه سيستمر؛ فلنتشابك أيدينا لنفكر في كيفية الخروج من المأزق". وتابع "لا تقلبوا الحقائق؛ نحن نقاتل عدوًا واضحًا، وهذه حرب لبنان ضد العدو الإسرائيلي–الأميركي، وليست حروب الآخرين. فأرضنا تُحتل وشبابنا يُقتلون". وسأل "أين حروب الآخرين؟".



