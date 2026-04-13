شو الوضع؟ مفاوضات واشنطن بين الضبابية ومواصلة العدوان جنوباً... عون يؤكد وجود فرصة واشتباكات عنيفة في بنت جبيل
13 April 2026
8 secs ago
source: tayyar.org
الضبابية تحيط بمشهد الحرب، من سواحل إيران إلى أحياء بنت جبيل في جنوب لبنان. فعلى المستوى الإيراني، بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ تهديده بتطبيق الحصار على مضيق هرمز، فاتحاً في المقابل، وضمن تصريحاته المتناقضة، نافذة لاستمرار التفاوض. وفي لبنان، تحضير للجلسة التمهيدية الثلثاء في واشنطن، فيما تواصل إسرائيل الضغط بالنار من الجنوب إلى البقاع الغربي، وتصر على إسقاط بنت جبيل سعياً لانتزاع "انتصارٍ" ميداني ومعنوي.
فقد تواصلت الإشتباكات في أحياء بنت جبيل مع توسعي دائرة حصارها واستهدافها بالغارات، أما حزب الله فأعلن أنه يواصل التصدي لقوات الإحتلال من مسافة صفر، وكذلك مواصلة استهداف المستوطنات والمدن الإسرائيلية. وعلى خط مواز، يطل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة متلفزة مساء الإثنين لتوضيح موقف حزب الله من الملفات الميدانية والتفاوضية.
في هذا الوقت، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون تعزيز رهانه على المفاوضات، مشيراً إلى أن "ثمة فرصة متاحة الآن للوصول إلى حل مستدام وهو ما يريده لبنان. وأوضح خلال استقباله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني: "لكن ذلك لا يمكن أن يكون من طرف واحد بل على إسرائيل أن تتجاوب مع الدعوات اللبنانية والعربية والدولية لوقف اعتداءاتها على لبنان والشروع بالمفاوضات لاسيما وأن الحروب الإسرائيلية المتتالية ضد لبنان لم تحقق الأهداف التي أرادتها إسرائيل".
وفي الذكرى الواحدة والخمسين لاندلاع الحرب اللبنانية، جدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل دعوته للتعلم من الماضي الأليم. وكتب باسيل على "إكس":
"الفتنة ما بتبلّش بالسلاح، بتبلّش بخطاب التحريض، والكراهية والشائعات. بهاللحظة الصعبة، كل خطاب تقسيمي بيفجّر حرب بالداخل. أخطر من العدوان، هو انقسامنا الداخلي بمواجهته. تذكروا: بالحرب الأهلية الكل بيخسروا.
13 نيسان 1975 جريمة دمّرت لبنان. ما تخلوها تنعاد".
Just in
20 :35
كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:
- نواجه عدوانا أمريكيا إسرائيليا وهو احتلال ومقاومونا وشعبنا وبلدنا صمدوا
- تحملنا 15 شهراً بعدم تطبيق "إسرائيل" العدوة لبند واحد من اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ومع ذلك كنا نصبر
- أهداف الاحتلال الإسرائيلي واضحة وهي إبادة أي قوة لدى لبنان
- لا يمكن تبرير أن تكون الدولة اللبنانية بسلطتها أداة تنفيذية لما تريده "إسرائيل" وإضعاف الوضع الداخلي في مواجهتها
- إن الوطنية تعني أن نكون معاً وليس منقسمين بعضنا مع العدو والبعض الآخر مع الوطنية
20 :24
سي بي إس عن مسؤول حكومي باكستاني: نحن على تواصل نشط مع واشنطن وطهران لحثهما على استئناف الحوار بأقرب وقت ممكن
20 :07
"يديعوت أحرونوت": انفجرت اليوم طائرة بدون طيار (FPV) تابعة لحزب الله في كريات شمونه دون رصدها
20 :02
خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت فوق مناطق البقاع من جديد
19 :57
ترامب: لن أعتذر للبابا لاوون "الضعيف للغاية"
19 :57
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في حانيتا بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة
Other stories
عثر عليه تحت الأنقاض... قوى الأمن تنعي شهيدها!
كلمة لأمين عام "الحزب" مساء اليوم!
خاص - ألفا تقطع الاتصال… حفاظاً على الوطن!
هجوم على فريق "الجديد" .. ماذا حصل؟!
EXCLUSIVE
كواليس - حملة إعلامية على مرجع روحي... ما السبب؟
عدو يتقن الصلب وشعب يؤمن بالقيامة
أدرعي : قضينا على أكثر من 250 عنصراً من "الحزب" في 8 نيسان!
قصف إسرائيليّ طال قلعة صور الأثرية
EXCLUSIVE
خاص - مصدر رسمي لبناني يكشف هدف جلسة الثلاثاء...
نتنياهو: القتال سيستمرّ في لبنان ونريد حزامًا أمنيًّا!
اختفاء قرى في جنوب لبنان من خرائط "آبل"!؟
EXCLUSIVE
كواليس - مئات الصهاريج من الحازمية إلى العدلية... ما السبب؟
ارتفاعٌ ملحوظ في الحرارة غدًا مع رياح ناشطة!
نداء الأرض والضمير وقيامة الجنوب - ر.ن
البابا يردّ على ترامب!
معسكرات إسرائيليّة على الحدود اللبنانيّة... التركيز على بنت جبيل؟
بالفيديو: إسرائيل تعلن بدء عملية هجومية واسعة... وتطويق بلدة بنت جبيل!
غارة تستهدف مركزًا للصليب الأحمر في صور!
سماع صوت قويّ في بيروت... هذا ما تبيّن! (صورة)
EXCLUSIVE
خاص - بنت جبيل أو عقدة الجبهة التي استعصت على الاختراق: قراءة عسكرية!
عثر عليه تحت الأنقاض... قوى الأمن تنعي شهيدها!
-
-
-
13 April 2026
-
كلمة لأمين عام "الحزب" مساء اليوم!
-
-
-
13 April 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - ألفا تقطع الاتصال… حفاظاً على الوطن!
-
-
-
13 April 2026
-
الرئيس الإيراني يستنكر هجوم ترامب على قداسة البابا!
-
-
-
13 April 2026
-
هجوم على فريق "الجديد" .. ماذا حصل؟!
-
-
-
13 April 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - حملة إعلامية على مرجع روحي... ما السبب؟
-
-
-
13 April 2026
-
عدو يتقن الصلب وشعب يؤمن بالقيامة
-
-
-
13 April 2026
-
أدرعي : قضينا على أكثر من 250 عنصراً من "الحزب" في 8 نيسان!
-
-
-
13 April 2026
-
قصف إسرائيليّ طال قلعة صور الأثرية
-
-
-
13 April 2026
-
إيران قد تردّ.. وإسرائيل تستعد!
-
-
13 April 2026