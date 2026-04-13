الضبابية تحيط بمشهد الحرب، من سواحل إيران إلى أحياء بنت جبيل في جنوب لبنان. فعلى المستوى الإيراني، بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ تهديده بتطبيق الحصار على مضيق هرمز، فاتحاً في المقابل، وضمن تصريحاته المتناقضة، نافذة لاستمرار التفاوض. وفي لبنان، تحضير للجلسة التمهيدية الثلثاء في واشنطن، فيما تواصل إسرائيل الضغط بالنار من الجنوب إلى البقاع الغربي، وتصر على إسقاط بنت جبيل سعياً لانتزاع "انتصارٍ" ميداني ومعنوي.



فقد تواصلت الإشتباكات في أحياء بنت جبيل مع توسعي دائرة حصارها واستهدافها بالغارات، أما حزب الله فأعلن أنه يواصل التصدي لقوات الإحتلال من مسافة صفر، وكذلك مواصلة استهداف المستوطنات والمدن الإسرائيلية. وعلى خط مواز، يطل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة متلفزة مساء الإثنين لتوضيح موقف حزب الله من الملفات الميدانية والتفاوضية.



في هذا الوقت، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون تعزيز رهانه على المفاوضات، مشيراً إلى أن "ثمة فرصة متاحة الآن للوصول إلى حل مستدام وهو ما يريده لبنان. وأوضح خلال استقباله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني: "لكن ذلك لا يمكن أن يكون من طرف واحد بل على إسرائيل أن تتجاوب مع الدعوات اللبنانية والعربية والدولية لوقف اعتداءاتها على لبنان والشروع بالمفاوضات لاسيما وأن الحروب الإسرائيلية المتتالية ضد لبنان لم تحقق الأهداف التي أرادتها إسرائيل".



وفي الذكرى الواحدة والخمسين لاندلاع الحرب اللبنانية، جدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل دعوته للتعلم من الماضي الأليم. وكتب باسيل على "إكس":

"الفتنة ما بتبلّش بالسلاح، بتبلّش بخطاب التحريض، والكراهية والشائعات. بهاللحظة الصعبة، كل خطاب تقسيمي بيفجّر حرب بالداخل. أخطر من العدوان، هو انقسامنا الداخلي بمواجهته. تذكروا: بالحرب الأهلية الكل بيخسروا.

13 نيسان 1975 جريمة دمّرت لبنان. ما تخلوها تنعاد".