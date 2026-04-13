كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:

- نواجه عدوانا أمريكيا إسرائيليا وهو احتلال ومقاومونا وشعبنا وبلدنا صمدوا

- تحملنا 15 شهراً بعدم تطبيق "إسرائيل" العدوة لبند واحد من اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ومع ذلك كنا نصبر

- أهداف الاحتلال الإسرائيلي واضحة وهي إبادة أي قوة لدى لبنان

- لا يمكن تبرير أن تكون الدولة اللبنانية بسلطتها أداة تنفيذية لما تريده "إسرائيل" وإضعاف الوضع الداخلي في مواجهتها

- إن الوطنية تعني أن نكون معاً وليس منقسمين بعضنا مع العدو والبعض الآخر مع الوطنية