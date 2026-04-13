خاص - ألفا تقطع الاتصال… حفاظاً على الوطن!
13 April 2026
12 secs ago
source: tayyar.org
خاص tayyar.org
ليست كل الرسائل الإعلانية مصمّمة لزيادة الاستهلاك. بعضها يُبنى ليوقظ الذاكرة. هذا ما تفعله ألفا حين تختار، في لحظة رمزية كـ13 نيسان، أن تعاكس منطقها الطبيعي. شركة تقوم على وصل الناس، تقترح فجأة فعل القطع، لكن ليس قطع الشبكات، بل قطع ما هو أعمق: الصلة مع لحظة تأسيسية في تاريخ العنف اللبناني.
تختصر الصورة الفكرة: هاتف قديم، سلكه مفصول. لا حاجة إلى شرح طويل. الرمز يتكفّل بالباقي. فالتاريخ الذي بدأ في هذا اليوم، أي الحرب، شكّل مساراً من الانقسامات التي ما زالت ظلالها حاضرة. من هنا، يصبح “الخط المقطوع” تعبيراً عن رغبة واعية بعدم إعادة تشغيل ذلك المسار.
اللافت في هذه المقاربة أنها لا تكتفي بالتذكير، بل تعيد رسم معنى الاتصال نفسه. فالتواصل، كما توحي مبادرة ألفا، ليس قيمة مطلقة بحد ذاتها. هو قيمة مشروطة بما يحمله من مضمون. وحين يكون “الاتصال” مدخلاً إلى الصراع، يصبح قطعه ضرورة، لا خسارة. بهذا المعنى، يتحول الإعلان إلى موقف ضمني: ليس كل وصلٍ إيجابياً، كما أن بعض القطيعة قد تكون حماية.
في هذا التحويل، تكمن قوة الرسالة. الإعلان لا يبيع خدمة، بل يقدّم سردية مضادة: الحفاظ على الحاضر يتطلّب أحياناً موقفاً حازماً من الماضي. وبينما تتنافس الشركات عادة على إبقاء الخطوط مفتوحة، تختار ألفا هنا أن تقول العكس بوضوح لافت: هناك خط واحد، على الأقل، من الأفضل أن يبقى خارج الخدمة.
Just in
19 :07
وزارة الدفاع الإيرانية: أي تدخل عسكري في مضيق هرمز من شأنه تصعيد الأزمة وعدم الاستقرار في أمن الطاقة العالمي
18 :57
الخارجية الإيرانية: عراقجي أوضح لنظيره السعودي مخاطر الاستفزازات الأميركية وقال إن أميركا طرحت مطالب مفرطة
18 :53
كلمة لأمين عام "الحزب" مساء اليوم! تتمة
18 :44
الاتحاد الأوروبي: ما يحدث في هرمز يدعو لتشكيل تحالف دولي لحماية الأمن البحري
18 :41
حزب الله: قصفنا بنى تحتية لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنتي معالوت ترشيحا وكرميئيل بدفعة صاروخية
18 :36
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق شمال بحيرة طبريا إثر إطلاق صواريخ من لبنان
