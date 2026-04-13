هاجم اهالي وشباب مدينة صور صحفيين قناة "الجديد" في "الرست هاوس" بعد تصوير مكان اطلاق الصواريخ على الهواء مباشر من جنوب لبنان.



ورد المراسل الميداني محمد فرحات عبر صفحته كاتباً :" لَستُ من قليلي الشرف ولا الوطنية ولا الإنتماء لأنقل إطلاق رشقة صاروخية عن قصد. ما نُقل حصل عن طريق الخطأ أثناء إبتعادي عن الكاميرا ونتيجة سوء تقدير.



ولكن لن أقبل يوما أن يقال عني عميل او عين للإحتلال."