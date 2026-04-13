توقفت مصادر سياسية عند الإنتقادات التي وجهها إعلامي بارز وبعض المواطنين من قرى جنوبية مسيحية في إحدى البرامج السياسية على شاشة معروفة، ضد مرجعية دينية، وذلك على خلفية غيابها عن فكّ الحصار عن القرى المسيحية المحاصرة في الجنوب وفق تعبيرهم. وربطت المصادر بين هذه الحملة الإعلامية وموقفه الحاسم برفض إقالة موظف كبير في الدولة من منصبه والغطاء الديني الذي وفره له، بقوله: "القادة لا تتغير في الحروب".