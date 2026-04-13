عدو يتقن الصلب وشعب يؤمن بالقيامة
-
13 April 2026
-
12 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
حبيب البستاني -
منذ حوالي 2000 عام قام اليهود بصلب المسيح وبفعل إيمانهم بفعل الغفران قام المسيحيون بإبراء اليهود في العصر الحديث من دم يسوع، وذلك بمبادرة من قداسة البابا بينيدكتوس السادس عشر في كتابه "يسوع الناصري" الذي صدر في العام 2011 ، وإذا كان المسيحيون قد نسوا هذه الجريمة التاريخية وباتوا يكتفون بإحياء مراحلها إبان أسبوع الآلام من كل عام، فإن القيمين على الدولة العبرية وغلاة اليهود وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو لا ينفكون وفي كل مناسبة بتذكير ليس فقط المسيحيين إنما العالم أجمع بأنهم أصحاب بطش، لا يؤمنون إلا بالحرب سبيلاً للتعامل بين الدول وفرض قانون الأقوى الذي يناقض تماماً فعل المحبة الذي ارساه السيد المسيح. وخير دليل على ذلك ما شهدته العاصمة اللبنانية بيروت في الثامن من نيسان حيث قام العدو الصهيوني بشن غارات عشوائية على المدنيين بما سمي بالأربعاء الأسود، وبالرغم من لجؤ نتنياهو إلى تبرير غاراته الوحشية التي أسفرت عن أكثر من 350 شهيد و 1200 جريح، فإن أحداً لم يصدق رواية القتل الإسرائيلية، فجاءت الإدانات من كل حدب وصوب فلم تبق دولة واحدة إلا وأدانت لا أخلاقية جيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى أن وسائل الإعلام التي تدين بالولاء للصهيونية لم تستطع الدفاع عن الإجرام الذي ارتكبته الدولة العبرية. ولقد قام نتنياهو بردات فعل غير عقلانية، فقام بطرد المندوب الإسباني من مركز التنسيق العسكري المدني الذي يشرف على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ، وذلك بسبب وصف إسبانيا للجيش الإسرائيلي باللاأخلاقي، هذا وقد ردت إسبانيا بإعادة افتتاح سفارتها في طهران. وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو كان أول من رحب بفشل اجتماعات إسلام أباد في التوصل لاتفاق.
إجتماعات إسلام أباد
كان من الطبيعي ألا تصل اجتماعات إسلام أباد التي استمرت لأكثر من 21 ساعة إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك نظراً لكثرة الملفات الشائكة والتباينات الكبيرة بين أطراف النزاع، ولعل الإيجابية تمثلت بسريان مفعول وقف إطلاق النار لأسبوعين على الأقل كما كان متفقا عليه، ومن جهة أخرى هرولة إسرائيل بقبول التفاوض مع لبنان تمهيداً لإعلان وقف للنار. ومن المعلوم أن الاتفاق النووي الإيراني قد استغرق إنجازه أكثر من عامين في عهد الرئيس باراك أوباما، وأن طهران لا يمكن أن تعطي واشنطن في السلم ما عجزت عن تحقيقه في الحرب، وبالرغم من فائض القوة فإن أميركا لم تستطع ضم حليف واحد لحملتها لفتح مضيق هرمز بالقوة، بل إنها وعلى العكس تماماً حولت الرئيس ترامب من صانع للسلام إلى إله للحرب ينصاع لرغبات نتنياهو التوسعية.
كاتب سياسي*
-
Just in
-
17 :28
ترامب: إذا اقتربت أي سفينة إيرانية من نطاق الحصار فسيتم القضاء عليها فورا
-
17 :28
الرئيس عون:
- لبنان اتخذ سلسلة إجراءات أمنية في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية البرية والبحرية لمنع تهريب السلاح او تدفق الأموال غير الشرعية
- ثمة فرصة متاحة الآن للوصول إلى حل مستدام وهو ما يريده لبنان لكن ذلك لا يمكن أن يكون من طرف واحد بل على إسرائيل أن تتجاوب مع الدعوات اللبنانية والعربية
- المفاوضات مع إسرائيل تتولاها الدولة اللبنانية وليس أي جهة أخرى لأنها مسألة سيادية لا شريك للبنان فيها
-
17 :21
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إصابة 8 جنود إسرائيليين جراء انفجار طائرة بدون طيار في جنوب لبنان
-
17 :18
هجوم على فريق "الجديد" .. ماذا حصل؟! تتمة
-
17 :11
وزارة الصحة: 2089 شهيداً و6762 جريحًا منذ بدء العدوان على لبنان في 2 آذار
-
17 :05
بدء سريان الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز
-
-
Other stories
-
-
-
أدرعي : قضينا على أكثر من 250 عنصراً من "الحزب" في 8 نيسان!
-
قصف إسرائيليّ طال قلعة صور الأثرية
-
EXCLUSIVE
خاص - مصدر رسمي لبناني يكشف هدف جلسة الثلاثاء...
-
نتنياهو: القتال سيستمرّ في لبنان ونريد حزامًا أمنيًّا!
-
اختفاء قرى في جنوب لبنان من خرائط "آبل"!؟
-
EXCLUSIVE
كواليس - مئات الصهاريج من الحازمية إلى العدلية... ما السبب؟
-
ارتفاعٌ ملحوظ في الحرارة غدًا مع رياح ناشطة!
-
نداء الأرض والضمير وقيامة الجنوب - ر.ن
-
البابا يردّ على ترامب!
-
معسكرات إسرائيليّة على الحدود اللبنانيّة... التركيز على بنت جبيل؟
-
بالفيديو: إسرائيل تعلن بدء عملية هجومية واسعة... وتطويق بلدة بنت جبيل!
-
غارة تستهدف مركزًا للصليب الأحمر في صور!
-
سماع صوت قويّ في بيروت... هذا ما تبيّن! (صورة)
-
EXCLUSIVE
خاص - بنت جبيل أو عقدة الجبهة التي استعصت على الاختراق: قراءة عسكرية!
-
قصف عنيف جنوبًا… غارات إسرائيلية وشهداء وجرحى!
-
إصابة عنصر من أمن الدولة باعتداء إسرائيلي جديد...
-
أدرعي: دمّرنا مساراً أرضياً تابعاً لـ"الحزب"!
-
غارات وهمية وقنابل دخانية مع قصف مدفعيّ!
-
باسيل في ذكرى ١٣ نيسان: "بالحرب الأهلية الكل بيخسروا"
-
إسرائيل تفصل التفاوض عن الميدان: التشدد في استهداف الحزب
-
-
Just in
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
هجوم على فريق "الجديد" .. ماذا حصل؟!
