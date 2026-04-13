أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن القصف المدفعي المعادي طال القلعة الأثرية في صور، التي فيها مقام وكفن نبي الله شمعون الصفا، والقلعة من الأماكن والآثار التاريخية المسجلة في قائمة الاونيسكو، والتي تعطيه الحماية الدولية.