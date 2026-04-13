أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ "القتال سيستمرّ في لبنان"، قائلًا: "التركيز اليوم على القتال في بنت جبيل ونرى التغيير الهائل على الحدود الشمالية ولن نسمح بتهديد السكان".

وأضاف: "لم نعد نتحدث عن 5 مواقع إنّما عن حزام أمني في جنوب لبنان لإزالة خطر الغزو من جانب "حزب الله" وإبعاد تهديد الصواريخ المضادة للدروع".