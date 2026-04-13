انتشرت صور في مواقع التواصل ملتقطة من تطبيق"أبل مابس" للخرائط، يظهر غياب أسماء عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، ما أثار تساؤلات وغضباً في ظل الحرب الدائرة على الحدود الجنوبية.

وأظهرت المنشورات أنه عند مستويات تقريب متقاربة، تظهر خرائط" أبل" عدداً أقل من أسماء القرى في أجزاء من جنوب لبنان، عكس ما كانت عليه الحال في الماضي، كما أن الخرائط الجديدة تختلف عن الخرائط الحالية في تطبيق "غوغل مابس" التي تظهر تفاصيل أكثر دقة للقرى في جنوب لبنان.

ومازالت القرى الجنوبية تظهر في "أبل مابس" عند البحث عنها يدوياً لكنها لا تظهر في الخرائط نفسها عند مجرد استعراضها. ما فسره معلقون على أنه خطاً تقني فيما تساءل آخرون حول كيفية تثبيت الجغرافيا رقمياً في ظل التطورات الميدانية خصوصاً وقت الحروب.