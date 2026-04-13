اختفاء قرى في جنوب لبنان من خرائط "آبل"!؟
13 April 2026
35 mins ago
source: المدن
انتشرت صور في مواقع التواصل ملتقطة من تطبيق"أبل مابس" للخرائط، يظهر غياب أسماء عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، ما أثار تساؤلات وغضباً في ظل الحرب الدائرة على الحدود الجنوبية.
وأظهرت المنشورات أنه عند مستويات تقريب متقاربة، تظهر خرائط" أبل" عدداً أقل من أسماء القرى في أجزاء من جنوب لبنان، عكس ما كانت عليه الحال في الماضي، كما أن الخرائط الجديدة تختلف عن الخرائط الحالية في تطبيق "غوغل مابس" التي تظهر تفاصيل أكثر دقة للقرى في جنوب لبنان.
ومازالت القرى الجنوبية تظهر في "أبل مابس" عند البحث عنها يدوياً لكنها لا تظهر في الخرائط نفسها عند مجرد استعراضها. ما فسره معلقون على أنه خطاً تقني فيما تساءل آخرون حول كيفية تثبيت الجغرافيا رقمياً في ظل التطورات الميدانية خصوصاً وقت الحروب.
I literally had to go see this for myself. Sure enough. Apple Maps has removed almost every town in Lebanon from the map while keeping every podunk town in Israel and Syria clearly marked. https://t.co/gD7xGjEThN pic.twitter.com/UfUJKU5gcK— Mel (@Villgecrazylady) April 12, 2026
نتنياهو: القتال سيستمرّ في لبنان ونريد حزامًا أمنيًّا!
Just in
16 :00
إيران قد تردّ.. وإسرائيل تستعد! تتمة
15 :51
الوكالة الوطنية: غارة إسرائيليّة وقصفٌ عنيف على القنطرة في قضاء مرجعيون
15 :39
خاص - مصدر رسمي لبناني يكشف هدف جلسة الثلاثاء... تتمة
15 :37
روسيا تُعلن بدء المرحلة الأخيرة من إجلاء موظفي محطة بوشهر النووية في إيران
15 :35
نتنياهو: القتال سيستمرّ في لبنان ونريد حزامًا أمنيًّا! تتمة
15 :33
"معاريف" عن مصدر عسكري: إيران قد تستهدف اليوم قواعد أميركية في الخليج وأهدافاً إسرائيلية رداً على الحصار البحري لمضيق هرمز
13 April 2026
