اصطفّت مِئات الشاحنات والصهاريج التي تنقل المحروقات على الأتوستراد الممتد من تقاطع الحازمية الى أول جسر العدلية حاملةً العلم العراقي!، وتبيّن أنها صهاريج عراقية آتية من العراق عبر طريق الشام – بيروت مُحملة بالنفط العراقي الى لبنان في إطار الدعم الذي توفره الحكومة العراقية للشعب اللبناني في ظل أزمة المحروقات التي يعاني منها لبنان.