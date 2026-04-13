وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:

طقس ربيعي مستقر حتى ظهر يوم غد الثلاثاء حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجيًا بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما يشتد تأثيرها إعتبارًا من الأربعاء بحيث تلامس ال ٣٠ درجة يوم الخميس مصحوبة بغبار صحراوي .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣ وفي زحلة بين ٩ و٢٢ درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد فتقارب ال ٥٠كم/س.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة (ارتفاع يقارب ال ٤ درجات) والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٤ درجات، كما تنشط الرياح فتقارب ال ٦٠كم/س واحتمال أن تكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار.

الخميس: غائم بسحب مرتفعة مع أجواء عابقة ومغبّرة ونسبة رطوبة منخفضة نتيجة تدفق الكتل الهوائية الحارة والجافة المحملة بالغبار فتكون الرياح ناشطة (٦٠كم/س) مع سوء في الرؤية أحيانًا وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بحيث تلامس ال٣٠ درجة على الساحل.

- الحرارة على الساحل من 19 إلى 28 درجة، فوق الجبال من 13 إلى 26 درجة، في الداخل من 13 إلى 27 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين ١٠ و٣٥ كم/س،

- الانقشاع: جيّد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٠ و٦٠ %.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: ١٩°م.

- الضغط الجوي: ١٠١٨ HPA أي ما يعادل: ٧٦٤ ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: ٠٦:٠٩ ساعة غروب الشمس: ١٩:٠٩