كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة "إكس":

"قوات الفرقة 98 انجزت تطويق بلدة بنت جبيل وبدأت هجومًا عليها

تواصل قوات لواء المظليين والكوماندوز وجفعاتي، تحت قيادة الفرقة 98 توسيع النشاط البري المركّز لتعزيز خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان.

استكملت القوات خلال الأسبوع الأخير عملية تطويق بلدة بنت جبيل وبدأت هجومًا عليها حيث قامت القوات بتصفية أكثر من 100 عنصر إرهابي من حزب الله خلال اشتباكات وجهاً لوجه ومن الجو. كما دمرت عشرات البنى التحتية الإرهابية وعثرت على مئات الوسائل القتالية في المنطقة.

سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة ضد حزب الله ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة إسرائيل."