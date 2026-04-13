غارة تستهدف مركزًا للصليب الأحمر في صور!
-
13 April 2026
-
25 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
استهدفت غارة على مدينة صور مركزا للصليب الأحمر خلال نقل أحد الجرحى، مما أدى إلى استشهاده وتضرر عدد من سيارات الصليب الأحمر.
-
Just in
-
12 :57
"أكسيوس": ترامب يدرس استئناف الضربات إذا لم يجبر الحصار البحري الأميركي إيران على تغيير مسارها
-
12 :56
إذاعة جيش العدو: اعتراض المسيرة التي اخترقت الأجواء من لبنان ووصلت إلى خليج حيفا
-
12 :42
"نيويورك تايمز" عن وزيرة الدفاع الإسبانية: خطة الرئيس ترامب لحصار مضيق هرمز لا معنى لها
-
12 :35
الجيش الإسرائيلي: قدرات حزب الله باتت محدودة في بنت جبيل ولم يعد بإمكانه شن هجمات على الشمال انطلاقًا منها
-
12 :33
"أكسيوس" عن مصادر: الوسطاء سيواصلون المحادثات مع واشنطن وطهران لسدّ الفجوات والتوصُّل لاتّفاق ينهي الحرب
-
12 :22
21 ساعة ونهاية مبكرة.. ماذا حدث في إسلام آباد؟ (Skynews) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
سماع صوت قويّ في بيروت... هذا ما تبيّن! (صورة)
-
EXCLUSIVE
خاص - بنت جبيل أو عقدة الجبهة التي استعصت على الاختراق: قراءة عسكرية!
-
قصف عنيف جنوبًا… غارات إسرائيلية وشهداء وجرحى!
-
إصابة عنصر من أمن الدولة باعتداء إسرائيلي جديد...
-
أدرعي: دمّرنا مساراً أرضياً تابعاً لـ"الحزب"!
-
غارات وهمية وقنابل دخانية مع قصف مدفعيّ!
-
باسيل في ذكرى ١٣ نيسان: "بالحرب الأهلية الكل بيخسروا"
-
إسرائيل تفصل التفاوض عن الميدان: التشدد في استهداف الحزب
-
ترامب يعلن موعد بدء الحصار على الموانئ الإيرانية!
-
إسرائيل أرادت تحقيق إنجاز ميداني كبير قبل موعد الثلاثاء
-
لبنان تبلغ رفضا اسرائيليا قاطعا للإعلان عن وقف لإطلاق النار قبل يوم المفاوضات
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 نيسان 2026
-
ترقب حذر للمفاوضات الإسرائيلية ــ اللبنانية غداً... تل أبيب استبقتها بتأكيد التمسك بالاحتلال
-
اشتباكات عنيفة في بنت جبيل ومحيطها
-
مكتب النائب أمين شري ينفي ما نقل عنه: فيه الكثير من الاجتزاء والاختلاق
-
الصليب الاحمر اللبناني: الاستهداف حصل رغم أن سيارات الإسعاف وطواقمها كانت تحمل شارات الصليب الأحمر
-
EXCLUSIVE
الـIB في لبنان: إعفاءات وتمييز.. ووزارة التربية صمّاء؟!
-
اليونيفيل: تسجيل حالتين أقدم فيهما جنود إسرائيليين على صدم آليات تابعة لليونيفيل باستخدام دبابة ميركافا
-
عملية دهم للجيش ضبط فيها كمية كبيرة من الكبتاغون و حشيشة الكيف
-
طوارئ الصحة: استشهاد مسعف من الصليب الاحمر جراء استهداف مباشر في بيت ياحون
-
-
Just in
-
12 :57
"أكسيوس": ترامب يدرس استئناف الضربات إذا لم يجبر الحصار البحري الأميركي إيران على تغيير مسارها
-
12 :56
إذاعة جيش العدو: اعتراض المسيرة التي اخترقت الأجواء من لبنان ووصلت إلى خليج حيفا
-
12 :42
"نيويورك تايمز" عن وزيرة الدفاع الإسبانية: خطة الرئيس ترامب لحصار مضيق هرمز لا معنى لها
-
12 :35
الجيش الإسرائيلي: قدرات حزب الله باتت محدودة في بنت جبيل ولم يعد بإمكانه شن هجمات على الشمال انطلاقًا منها
-
12 :33
"أكسيوس" عن مصادر: الوسطاء سيواصلون المحادثات مع واشنطن وطهران لسدّ الفجوات والتوصُّل لاتّفاق ينهي الحرب
-
12 :22
21 ساعة ونهاية مبكرة.. ماذا حدث في إسلام آباد؟ (Skynews) تتمة
-
مقتل 5 أشخاص بهجوم أميركي استهدف قاربين بشرق المحيط الهادئ
-
-
-
13 April 2026
-
ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الرياضية المقلدة في هونغ كونغ قبل المونديال
-
-
13 April 2026
-
21 ساعة ونهاية مبكرة.. ماذا حدث في إسلام آباد؟
-
-
-
13 April 2026
-
"باب العامود بلا ضجيج".. تفاصيل حملة إسرائيلية لقتل حيوية المجتمع المقدسي
-
-
13 April 2026
-
فرنسا.. طفل يفقد القدرة على المشي بعد حبسه 500 يوم في شاحنة
-
-
-
13 April 2026
-
معسكرات إسرائيليّة على الحدود اللبنانيّة... التركيز على بنت جبيل؟
-
-
-
13 April 2026
-
لماذا يُعتبر تناول السردين «طريقة طبيعية» للعناية بالبشرة؟
-
-
13 April 2026
-
بالفيديو: إسرائيل تعلن بدء عملية هجومية واسعة... وتطويق بلدة بنت جبيل!
-
-
-
13 April 2026
-
الضفة.. إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب القدس
-
-
13 April 2026
-
سماع صوت قويّ في بيروت... هذا ما تبيّن! (صورة)
-
-
-
13 April 2026