أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

"بتاريخ ١٣-٤-٢٠٢٦ أصيب احد عناصر مديرية الجنوب الاقليمية اثناء وجوده في منزله في بلدة البازورية - قضاء صور من جراء تعرض البلدة لقصف اسرائيلي. ونقل إلى المستشفى للمعالجة وحالته مستقرة".