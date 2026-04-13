كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في ذكرى 13 نيسان عبر اكس:



الفتنة ما بتبلّش بالسلاح، بتبلّش بخطاب التحريض، والكراهية والشائعات. بهاللحظة الصعبة، كل خطاب تقسيمي بيفجّر حرب بالداخل. أخطر من العدوان، هو انقسامنا الداخلي بمواجهته. تذكروا: بالحرب الأهلية الكل بيخسروا.

13 نيسان 1975 جريمة دمّرت لبنان.

ما تخلوها تنعاد.