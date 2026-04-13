كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر اكس:



الولايات المتحدة ستفرض حصارا على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها وذلك في 13 أبريل عند الساعة 10:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر.