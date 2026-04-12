صدر عن مكتب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري التوضيح التالي:



يتم تداول نص منسوب للنائب أمين شري فيه الكثير من الاجتزاء والاختلاق، وإضافات لم ترد بالأساس في متن حديثه، بل تتعارض معه وتشوه ما رمى إليه، لذلك اقتضى التنويه والتوضيح.