اليونيفيل: تسجيل حالتين أقدم فيهما جنود إسرائيليين على صدم آليات تابعة لليونيفيل باستخدام دبابة ميركافا
12 April 2026
source: tayyar.org
تصريح صحفي لليونيفيل (12 نيسان/ ابريل 2026)
تم تسجيل حالتين اليوم أقدم فيهما جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي على صدم آليات تابعة لليونيفيل باستخدام دبابة ميركافا، مما أدى في إحدى الحالتين إلى أضرار جسيمة. وكان الجنود قد أقدموا على قطع طريق في البياضة تُستخدم للوصول إلى مواقع اليونيفيل.
وخلال الأسبوع الماضي، أطلق الجنود الإسرائيليون “طلقات تحذيرية” في المنطقة، أصابت وألحقت أضراراً بآليات يمكن التعرّف عليها بوضوح انها تابعة لليونيفيل. وفي إحدى الحالات، سقطت إحدى هذه “الطلقات التحذيرية” على بُعد متر واحد فقط من أحد حفظة السلام بعد أن ترجّل من آليته.
كما واصل الجنود الإسرائيليون عرقلة حركة حفظة السلام على هذا الطريق في الأيام الأخيرة، إضافة إلى تسجيل حالات أخرى من تقييد حرية الحركة في مناطق مختلفة. ومنذ أوائل نيسان/أبريل، قام الجنود الإسرائيليون أيضًا بتدمير كاميرات قوة الحماية في المقر العام لليونيفيل في الناقورة، وفي خمسة مواقع أخرى على الخط الأزرق الممتد من رأس الناقورة إلى مارون الراس. وبالأمس، أقدم الجنود الإسرائيليون على رش الطلاء على نوافذ بوابة مدخل المشاة في المقر العام، مما حجب الرؤية عن المحيط الخارجي.
تتعارض هذه الأعمال مع التزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701، كما تتعارض مع واجبها في ضمان سلامة وأمن حفظة السلام، وكذلك ضمان حرية حركتهم في جميع الأوقات. كذلك تعيق قدرة قوات حفظ السلام على الوصول إلى مواقعهم والإبلاغ عن الانتهاكات التي يرتكبها كلا الجانبين على الأرض.
سيظل حفظة السلام في مواقعهم، وسيواصلون، بحياد تام، رفع تقاريرهم عن الانتهاكات التي يرصدونها إلى مجلس الأمن.
Just in
22 :55
نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي لـ "الجزيرة مباشر":
-المقاومة حق مشروع ولن نتخلى عن حقنا حتى تحرير أرضنا وعودة النازحين ووقف الحرب
-لا عودة إلى الحرب الأهلية ولا أحد من اللبنانيين يريد أن يعود إليها
-لن نسمح لأحد بفرض شروط علينا تتعلق بسلاح المقاومة في لبنان
-الدولة اللبنانية تركت أهل الجنوب يواجهون القتل والعدوان والدمار
-العدو فرض علينا بالقوة ولديه أطماع في لبنان وأراضي الدول العربية الأخرى
22 :50
مكتب النائب أمين شري ينفي ما نقل عنه: فيه الكثير من الاجتزاء والاختلاق تتمة
22 :32
ارتفاع الدولار في التعاملات المبكرة بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران (Reuters)
22 :24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في أفيفيم والمالكية شمالي إسرائيل إثر رصد تسلل مسيرة من لبنان
22 :15
الصليب الاحمر اللبناني: الاستهداف حصل رغم أن سيارات الإسعاف وطواقمها كانت تحمل شارات الصليب الأحمر تتمة
22 :01
قائد بحرية الجيش الإيراني: قواتنا تراقب وتشرف على تحركات الجيش الأميركي في المنطقة وتهديدات ترامب بفرض حصار بحري مثيرة للسخرية والاستهزاء
Other stories
عملية دهم للجيش ضبط فيها كمية كبيرة من الكبتاغون و حشيشة الكيف
طوارئ الصحة: استشهاد مسعف من الصليب الاحمر جراء استهداف مباشر في بيت ياحون
نداء من بلدية دبل للمرجعيات الدولية لوقف التدمير!
الرئيس سلام عشية 13 نيسان: فلنواجه معاً الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية وبعضنا أخطأ حين حمّل لبنان أكثر مما يحتمل
فيديو لنتنياهو يقول فيه إنه خلال زيارة لقواته في جنوب لبنان
الصحة تنشر الحصيلة الإجمالية للعدوان الاسرائيلي
خاص- هذا هو سبب إلغاء زيارة سلام لواشنطن!
ما هو مدى التوغل الاسرائيلي في بنت جبيل؟...بالصور
القناة ١٢ الاسرائيلية: الهدف: نبيه بري - الخطوة التي ستفكك حزب الله من الداخل
وفد من التيار الوطني الحر زار مخزومي وقدم إليه "مقترح حماية لبنان"
انتشال جثماني شهيدين من تحت أنقاض المبنى المستهدف في حي السلم!
لو كان ميشال عون رئيسًا اليوم… (جمانة سليلاتي)
البابا لاون: "أقرب من أي وقت مضى إلى الشعب اللبناني"
لبنان على خط الزلازل: فجوة مع إسرائيل في لقاء الثلاثاء
الراعي: السلام لا يُفرض بالعنف ولا بالقوة بل يُبنى بالحوار والتفاوض
لبنان بين التفاوض والسيادة: كيف نواكب التحوّلات من دون أن ندفع الثمن؟ (أنطوان قسطنطين)
كواليس - نملُك "الإكتفاء الذاتي" من السلاح.. مصادر الحزب: أعديّنا لحربٍ طويلة
خاص - من هي ندى حمادة معوض؟
بكلمات مؤثّرة... هذا ما كتبه الأب موريس خوري عن الطفل جواد!
اشتباكات عنيفة داخل أحياء بنت جبيل ومحاولات توغل!
الـIB في لبنان: إعفاءات وتمييز.. ووزارة التربية صمّاء؟!
الحرس الثوري الإيراني يعلن سيطرته على مضيق هرمز...اليكم ما هدد به!
إيران رفضت دعوة لوقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين وفتح مضيق هرمز بالكامل
