صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن، نفّذت دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في منطقة بر الياس – البقاع، وضبطت حوالي مليون حبة كبتاغون و47 كلغ من حشيشة الكيف.

سُلّمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.