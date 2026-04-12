صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر مساء اليوم، وفي خرق إضافي للاعراف والقانون الإنساني الدولي، فريقا إسعافيا للصليب الأحمر اللبناني في بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل مما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة مسعف آخر بجروح.

إن الوزارة تتوجه بالتعازي للصليب الأحمر ولكل الهيئات الاسعافية العاملة في مناطق النزاع في لبنان، والتي تقدم التضحيات الجسام التزاما برسالتها الانسانية، وتؤكد أنها ستعمل على رفع الدعاوى الدولية لضمان محاسبة هذه الارتكابات.