طوارئ الصحة: استشهاد مسعف من الصليب الاحمر جراء استهداف مباشر في بيت ياحون
12 April 2026
11 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر مساء اليوم، وفي خرق إضافي للاعراف والقانون الإنساني الدولي، فريقا إسعافيا للصليب الأحمر اللبناني في بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل مما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة مسعف آخر بجروح.
إن الوزارة تتوجه بالتعازي للصليب الأحمر ولكل الهيئات الاسعافية العاملة في مناطق النزاع في لبنان، والتي تقدم التضحيات الجسام التزاما برسالتها الانسانية، وتؤكد أنها ستعمل على رفع الدعاوى الدولية لضمان محاسبة هذه الارتكابات.
Just in
22 :55
نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي لـ "الجزيرة مباشر":
-المقاومة حق مشروع ولن نتخلى عن حقنا حتى تحرير أرضنا وعودة النازحين ووقف الحرب
-لا عودة إلى الحرب الأهلية ولا أحد من اللبنانيين يريد أن يعود إليها
-لن نسمح لأحد بفرض شروط علينا تتعلق بسلاح المقاومة في لبنان
-الدولة اللبنانية تركت أهل الجنوب يواجهون القتل والعدوان والدمار
-العدو فرض علينا بالقوة ولديه أطماع في لبنان وأراضي الدول العربية الأخرى
22 :50
مكتب النائب أمين شري ينفي ما نقل عنه: فيه الكثير من الاجتزاء والاختلاق تتمة
22 :32
ارتفاع الدولار في التعاملات المبكرة بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران (Reuters)
22 :24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في أفيفيم والمالكية شمالي إسرائيل إثر رصد تسلل مسيرة من لبنان
22 :15
الصليب الاحمر اللبناني: الاستهداف حصل رغم أن سيارات الإسعاف وطواقمها كانت تحمل شارات الصليب الأحمر تتمة
22 :01
قائد بحرية الجيش الإيراني: قواتنا تراقب وتشرف على تحركات الجيش الأميركي في المنطقة وتهديدات ترامب بفرض حصار بحري مثيرة للسخرية والاستهزاء
نداء من بلدية دبل للمرجعيات الدولية لوقف التدمير!
الرئيس سلام عشية 13 نيسان: فلنواجه معاً الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية وبعضنا أخطأ حين حمّل لبنان أكثر مما يحتمل
فيديو لنتنياهو يقول فيه إنه خلال زيارة لقواته في جنوب لبنان
الصحة تنشر الحصيلة الإجمالية للعدوان الاسرائيلي
EXCLUSIVE
خاص- هذا هو سبب إلغاء زيارة سلام لواشنطن!
ما هو مدى التوغل الاسرائيلي في بنت جبيل؟...بالصور
القناة ١٢ الاسرائيلية: الهدف: نبيه بري - الخطوة التي ستفكك حزب الله من الداخل
وفد من التيار الوطني الحر زار مخزومي وقدم إليه "مقترح حماية لبنان"
انتشال جثماني شهيدين من تحت أنقاض المبنى المستهدف في حي السلم!
لو كان ميشال عون رئيسًا اليوم… (جمانة سليلاتي)
البابا لاون: "أقرب من أي وقت مضى إلى الشعب اللبناني"
لبنان على خط الزلازل: فجوة مع إسرائيل في لقاء الثلاثاء
الراعي: السلام لا يُفرض بالعنف ولا بالقوة بل يُبنى بالحوار والتفاوض
لبنان بين التفاوض والسيادة: كيف نواكب التحوّلات من دون أن ندفع الثمن؟ (أنطوان قسطنطين)
EXCLUSIVE
كواليس - نملُك "الإكتفاء الذاتي" من السلاح.. مصادر الحزب: أعديّنا لحربٍ طويلة
EXCLUSIVE
خاص - من هي ندى حمادة معوض؟
بكلمات مؤثّرة... هذا ما كتبه الأب موريس خوري عن الطفل جواد!
اشتباكات عنيفة داخل أحياء بنت جبيل ومحاولات توغل!
بيان لل"حزب": لا علاقة لنا بخلية اغتيال شخصية دينية في سوريا!
سلام: كلني أمل ان يُلهم هذا العيد جميع اللبنانيين التمسك بوحدتنا
مكتب النائب أمين شري ينفي ما نقل عنه: فيه الكثير من الاجتزاء والاختلاق
12 April 2026
الصليب الاحمر اللبناني: الاستهداف حصل رغم أن سيارات الإسعاف وطواقمها كانت تحمل شارات الصليب الأحمر
12 April 2026
EXCLUSIVE
الـIB في لبنان: إعفاءات وتمييز.. ووزارة التربية صمّاء؟!
12 April 2026
اليونيفيل: تسجيل حالتين أقدم فيهما جنود إسرائيليين على صدم آليات تابعة لليونيفيل باستخدام دبابة ميركافا
12 April 2026
عملية دهم للجيش ضبط فيها كمية كبيرة من الكبتاغون و حشيشة الكيف
12 April 2026
نداء من بلدية دبل للمرجعيات الدولية لوقف التدمير!
12 April 2026
الرئيس سلام عشية 13 نيسان: فلنواجه معاً الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية وبعضنا أخطأ حين حمّل لبنان أكثر مما يحتمل
12 April 2026
فيديو لنتنياهو يقول فيه إنه خلال زيارة لقواته في جنوب لبنان
12 April 2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن سيطرته على مضيق هرمز...اليكم ما هدد به!
12 April 2026
إيران رفضت دعوة لوقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين وفتح مضيق هرمز بالكامل
12 April 2026