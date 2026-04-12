الرئيس سلام عشية 13 نيسان: فلنواجه معاً الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية وبعضنا أخطأ حين حمّل لبنان أكثر مما يحتمل
12 April 2026
31 mins ago
source: tayyar.org
اعلن الرئيس سلام عشية 13 نيسان في مؤتمر صحافي ان بعضنا أخطأ حين حمّل لبنان أكثر مما يحتمل، فغلّب تضامنه مع قضايا عادلة على حساب مقتضيات حماية سيادة البلاد وامنها.
وبعضنا الآخر أخطأ أيضًا حين اعتقد انه يمكن تحويل ضعف لبنان الى قوّة. وأخطأ كل من لجأ إلى دعم خارجي متوهماً ان لا هدف لهذا الخارج سوى دعمه، فوجد نفسه اسير لعبة أكبر منه
أتوجّه إليكم اليوم في منعطفٍ مأساوي آخر من تاريخنا، حيث يثقل القلوب شعورٌ جارح بأن الصوت قد لا يصل، وأن المعاناة لا تجد دائمًا من يُنصفها.
أعرف، وأدرك تمامًا، آلام من فقدوا أحبّاءهم، بيوتهم، قراهم، وحقول زيتونهم، ومن يجدون أنفسهم اليوم يتنقّلون من مأوى إلى آخر.
أفهم غضبكم، وحاجتكم لأن يُسمَع صوتكم، حتى عند أبواب السراي.
وأفهم أيضًا قلق وغضب أولئك الذين لم يعودوا يحتملون مصيرًا لا يختارونه بأنفسهم، مصيرًا تصنعه إرادات غيرهم، ولو بالحرب.
وأعلم أنّ ذاكرة الرابع من آب لم تندمل، خاصة عند اهلي في بيروت، وأنّها استُحضرت بكل قسوتها مع فاجعة الثامن من نيسان، وضحاياها المدنيين العزّل.
أعلم أنّكم سئمتم أن يُسلب منكم حقّكم في تقرير مصيركم.
أشعر بوجع الأمّ التي فقدت ابنها المقاتل على الجبهة، كما أشعر بوجع الأمّ التي فقدت طفلًا لم يختر هذه الحرب، ولم يطلب سوى أن يعيش.
أعلم أنّكم جميعًا تتألّمون… أكثر مما يُحتمل، ومنذ زمنٍ طويل.
وأدرك أيضًا أنّ ما كان مصدر غنى لهذا البلد—تنوعه—قد يتحوّل في بعض الاوقات إلى عامل انقسام. تحملون في وجدانكم ذاكرةً جامعة، إلى جانب ذاكرات وتجارب متباينة.
ومسؤوليتي أن أعزّز ما يجمع بين هذه الذاكرات، وأن أهدّئ توتّراتها، وأن أقرّب بينها قدر الإمكان.
وأهلي في الجنوب يعرفون أكثر من غيرهم كلفة الحروب والانقسامات والرهانات الخاطئة. فقد دفعوا على مدى عقود أثمان الاحتلال والاعتداءات والتهجير، كما دفعوا أيضًا أثمان تعدّد مراكز القرار وغياب الدولة أو ضعف حضورها.
ومن هنا، فإن من واجبنا الوطني اليوم أن نؤكد أن الجنوب لن يُترك مرة جديدة وحيدًا في مواجهة الخوف والدمار والقلق على المصير. حمايته، كما حماية كل لبنان، لا تكون إلا بدولة واحدة قوية وعادلة.
وسنستمر في العمل من أجل وقف هذه الحرب، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا واسترجاع كل اسرانا ومن أجل إعادة اعمار قرانا وبلداتنا المدمرة وعودة أهلنا النازحين الآمنة إليها، وتمكينهم من العيش فيها بكرامة وأمان.
ولهذا، فإننا مستمرون بجهودنا لوقف الحرب، وفي مقدّمتها المبادرة التي قدّمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين جميعًا.
لذلك فلنعود جميعاً،
الى ما ارتضيناه ميثاقاً فيما بيننا لا لوقف الحرب الاهلية فحسب، بل لبناء الدولة المنشودة، الدولة العادلة القوية، الدولة الواحدة الحاضنة لجميع أبنائها، والمقصود هنا هو اتفاق الطائف. فلنطبق بنوده كاملة، ولنصوّب ما طبق منه خلافاً لنصه او روحه، ولنعمل على سدّ ما بيّنت فيه الممارسة من ثغرات، وعلى تطويره كلما برزت حاجة الى ذلك.
ولما كان اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو ما لم نفعله منذ إقرار هذا الاتفاق، ففي تنفيذ ذلك ما يوفر الامن والأمان لكل المواطنين ويسمح ببسط سلطة القانون في كل ارجاء البلاد وعلى الجميع بالتساوي. فلا يكون أحد فوق القانون او خارجاً عنه.
كرامة الوطن هي كرامتكم جميعًا، دون تمييز. وإذا كان الحفاظ عليها يقتضي اليوم تواضعًا ومسؤولية، فأنا ملتزم بذلك… وأدعوكم جميعًا إلى التمسّك بما يجمعنا، حمايةً لوطننا ومستقبل أبنائنا.
فلنواجه معاً الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية.
وحدتنا اليوم ليست شعارًا عاطفيًا، بل ضرورة وطنية.
كلّنا للوطن،
Just in
21 :29
طوارئ الصحة: استشهاد مسعف من الصليب الاحمر جراء استهداف مباشر في بيت ياحون تتمة
21 :15
نداء من بلدية دبل للمرجعيات الدولية لوقف التدمير! تتمة
21 :03
استشهاد عنصر في الصليب الأحمر بعد استهداف مسيّرة لهم في بيت ياحون
20 :30
إصابة مسعفين اثنين من الصليب الأحمر اللبناني أحدُهما إصابته خطرة جراء استهداف سيارتهما من مُسيّرة إسرائيلية على طريق بيت ياحون - تبنين
20 :29
فيديو لنتنياهو يقول فيه إنه خلال زيارة لقواته في جنوب لبنان تتمة
20 :12
نتنياهو: الحرب في لبنان ستتواصل وأحبطنا "تهديد اجتياح" من الجنوب
Other stories
بلدية دبل: نقول للعالم نحن أبناء هذه الأرض، تعبنا لنزرع فيها حياة، لنشيّد بيوتًا ونبني عائلات
فيديو لنتنياهو يقول فيه إنه خلال زيارة لقواته في جنوب لبنان
الصحة تنشر الحصيلة الإجمالية للعدوان الاسرائيلي
خاص- هذا هو سبب إلغاء زيارة سلام لواشنطن!
ما هو مدى التوغل الاسرائيلي في بنت جبيل؟...بالصور
القناة ١٢ الاسرائيلية: الهدف: نبيه بري - الخطوة التي ستفكك حزب الله من الداخل
وفد من التيار الوطني الحر زار مخزومي وقدم إليه "مقترح حماية لبنان"
انتشال جثماني شهيدين من تحت أنقاض المبنى المستهدف في حي السلم!
لو كان ميشال عون رئيسًا اليوم… (جمانة سليلاتي)
البابا لاون: "أقرب من أي وقت مضى إلى الشعب اللبناني"
لبنان على خط الزلازل: فجوة مع إسرائيل في لقاء الثلاثاء
الراعي: السلام لا يُفرض بالعنف ولا بالقوة بل يُبنى بالحوار والتفاوض
لبنان بين التفاوض والسيادة: كيف نواكب التحوّلات من دون أن ندفع الثمن؟ (أنطوان قسطنطين)
كواليس - نملُك "الإكتفاء الذاتي" من السلاح.. مصادر الحزب: أعديّنا لحربٍ طويلة
خاص - من هي ندى حمادة معوض؟
بكلمات مؤثّرة... هذا ما كتبه الأب موريس خوري عن الطفل جواد!
اشتباكات عنيفة داخل أحياء بنت جبيل ومحاولات توغل!
بيان لل"حزب": لا علاقة لنا بخلية اغتيال شخصية دينية في سوريا!
سلام: كلني أمل ان يُلهم هذا العيد جميع اللبنانيين التمسك بوحدتنا
عن استخدام "الحزب" الشارع... هكذا نأى بري بنفسه (الشرق الأوسط)
Just in
21 :29
طوارئ الصحة: استشهاد مسعف من الصليب الاحمر جراء استهداف مباشر في بيت ياحون تتمة
21 :15
نداء من بلدية دبل للمرجعيات الدولية لوقف التدمير! تتمة
21 :03
استشهاد عنصر في الصليب الأحمر بعد استهداف مسيّرة لهم في بيت ياحون
20 :30
إصابة مسعفين اثنين من الصليب الأحمر اللبناني أحدُهما إصابته خطرة جراء استهداف سيارتهما من مُسيّرة إسرائيلية على طريق بيت ياحون - تبنين
20 :29
فيديو لنتنياهو يقول فيه إنه خلال زيارة لقواته في جنوب لبنان تتمة
20 :12
نتنياهو: الحرب في لبنان ستتواصل وأحبطنا "تهديد اجتياح" من الجنوب
طوارئ الصحة: استشهاد مسعف من الصليب الاحمر جراء استهداف مباشر في بيت ياحون
12 April 2026
نداء من بلدية دبل للمرجعيات الدولية لوقف التدمير!
12 April 2026
فيديو لنتنياهو يقول فيه إنه خلال زيارة لقواته في جنوب لبنان
12 April 2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن سيطرته على مضيق هرمز...اليكم ما هدد به!
12 April 2026
إيران رفضت دعوة لوقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين وفتح مضيق هرمز بالكامل
12 April 2026
الصحة تنشر الحصيلة الإجمالية للعدوان الاسرائيلي
12 April 2026
EXCLUSIVE
خاص- هذا هو سبب إلغاء زيارة سلام لواشنطن!
12 April 2026
ما هو مدى التوغل الاسرائيلي في بنت جبيل؟...بالصور
12 April 2026
القناة ١٢ الاسرائيلية: الهدف: نبيه بري - الخطوة التي ستفكك حزب الله من الداخل
12 April 2026
وفد من التيار الوطني الحر زار مخزومي وقدم إليه "مقترح حماية لبنان"
12 April 2026