ترامب:

-لم يعترض أحد السفينتين الأميركيتين اللتين عبرتا المضيق السبت

- ليس لدى إيران أي أوراق للتفاوض



-يمكنني تدمير قطاع الطاقة في إيران خلال ساعة واحدة لكنني أكره الإقدام على فعل ذلك



-أتوقع أن يعود الإيرانيون للتفاوض وسيعطوننا كل ما نريده



-المنشور الذي وضعته بشأن محو الحضارة الإيرانية هو ما دفع الإيرانيين لطاولة التفاوض



-نحن نحشد سفننا ولدينا أسطول ضخم نحركه إلى مضيق هرمز



-حصار هرمز سيبدأ



-الناتو يرغب الآن في المساعدة بشأن مضيق هرمز