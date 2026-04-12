نفى مقرّبون من مرجع سياسي بشكل قاطع الرواية التي روّج لها بعض المحيطين برئيس الحكومة نواف سلام، والتي هدفت إلى تبرير إلغاء زيارته إلى واشنطن. وبحسب المعطيات، فإن السبب الفعلي والمباشر للإلغاء يعود إلى تعذّر ترتيب لقاء لسلام مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مما أفقد الزيارة مضمونها السياسي وجدواها.