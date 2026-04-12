الرئاسة الإيرانية:

-بزشكيان اعتبر أن أكبر عائق أمام الوصول لاتفاق هو المعايير المزدوجة ونزعة الهيمنة الأميركية

-بزشكيان أكد لبوتين استعداد إيران للتوصل إلى اتفاق متوازن ومنصف مع الولايات المتحدة يضمن السلام والأمن الدائم في المنطقة

- بزشكيان أطلع نظيره الروسي على المفاوضات بين إيران وأميركا بوساطة باكستان