أظهرت صور متداولة من الاقمار الصناعية تموضع قوات إسرائيلية في محيط مستشفى صلاح غندور عند الاطراف الشمالية لمدينة بنت جبيل وفي محيط الملعب البلدي داخل المدينة. وفي وقت سابق الاحد، قالت الوكالة الوطنية للإعلام أن "قوات الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تحاول التوغل والسيطرة على ما تبقى من احياء في مدينة بنت جبيل، حيث تدور اشتباكات عنيفة يتكبد فيها العدو الاسرائيلي خسائر جسيمة، وفي الوقت نفسه قصفت مدفعية الاحتلال، أطراف المدينة ومداخلها وأطراف عدد من القرى المجاورة".

