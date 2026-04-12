زار وفدٌ من التيار الوطني الحر ضمّ النائبين نقولا صحناوي وندى البستاني ونائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، النائب فؤاد مخزومي بحضور أعضاء المكتب السياسي في حزب الحوار الوطني.



وسلم الوفد مخزومي "مقترح حماية لبنان"، وكان تأكيد لأهمية تعزيز المساحات المشتركة ودعم الدولة والشرعية والجيش، في مواجهة الحرب وتداعياتها.