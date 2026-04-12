قال البابا لاوون الرابع عشر الأحد إنه "أقرب من أي وقت مضى" إلى الشعب اللبناني، مشددًا على أن حمايته "واجب أخلاقي".







وقال البابا للحشود في ساحة القديس بطرس بعد صلاة "افرحي يا ملكة السماء"، إنه "أقرب من أي وقت مضى، في هذه الأيام من الحزن والخوف ومن الرجاء الذي لا يُقهَر بالله، إلى الشعب اللبناني الحبيب". ورأى أن "حماية السكان المدنيين من آثار الحرب الفظيعة واجب أخلاقي".