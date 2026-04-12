تشير مصادر معنية في حزب الله الى أنّه أقوى من أي وقت مضى، وأعدّ العُدّة لحربٍ طويلة ويعتمد على إدارة ذكية للميدان وللقدرات، ولديه الإكتفاء الذاتي وأكثر من حاجته للسلاح والترسانة الصاروخية. وفي مواجهة الحصار الجغرافي من الحدود السورية – اللبنانية، تشير المصادر الى أن الحزب لديه طرقه الخاصة للحصول على السلاح أكان نقله من الخارج أو التصنيع الذاتي المحلي. وتلفت المصادر الى غزّة المحاصرة من كل جانب وصغيرة المساحة كمثالٍ وتمكنت من تطوير قدراتها وحصولها على السلاح.